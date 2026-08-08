Harry Styles no estará solo en su cuarto concierto en la Ciudad de México. Además de los miles de fans que se reunirán para verlo, el cantante contará con un espectador muy especial: su papá, Desmond Styles.

Esta tarde, algunos fans que ya se encontraban dentro de las instalaciones del Estadio GNP captaron y compartieron en redes sociales imágenes de Desmond sobre el escenario, donde saludó sonriente a las personas reunidas.

El padre del intérprete acudió al espectáculo con un atuendo casual: pantalones y playera azul oscuro, acompañados por una camisa azul claro que contrastaba con el resto de su vestimenta, además de unos lentes cafés.

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Al parecer, Desmond también llegó acompañado de algunos amigos para disfrutar del concierto. Durante su estancia en México, Harry había sido visto principalmente junto a su novia, Zoë Kravitz.

QUERIDO! 🤍 Pai de Harry, Des, está presente na #TogetherTogetherMexicoCity de hoje!



via babyhcney pic.twitter.com/thKzBT32gu — Harry Styles Brasil 🪩 (@bestharrysbr) August 8, 2026

"Des" Styles siempre ha apoyado los sueños de su hijo

Aunque los padres de Harry, “Des” y Anne Twist, se divorciaron cuando él tenía siete años, ambos han apoyado al cantante en sus proyectos y lo acompañaron desde los primeros pasos de su carrera. También estuvieron presentes cuando Harry comenzó a ganar popularidad luego de su participación en The X Factor en 2010 y, posteriormente, con One Direction.

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Desmond incluso ha recordado públicamente aquel momento que cambió la vida de su hijo. Cuando se cumplieron cuatro años de su audición para el programa, escribió en Twitter: “Lo recuerdo bien. (Harry) se fue temprano para levantarse a las 5:30. ¡Quién iba a imaginar lo que iba a pasar!”.

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Harry y su padre, quien se desempeña como consultor de ventas y marketing, han mantenido una relación alejada de los reflectores, aunque Desmond suele promocionar los proyectos de su hijo en redes sociales.

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En una declaración de 2012, Desmond contó que siempre confió en que Harry tendría éxito debido a que tenía la capacidad de cautivar a la gente y mantener al público “en vilo”.

En su primer concierto en el país, a finales de julio y después de su última gira en 2022, Harry reunió a 68 mil 500 personas en el Estadio GNP con el Together Together tour. Su residencia en la capital concluirá el lunes 10 de agosto, después de seis conciertos.

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