La residencia de Harry Styles en la Ciudad de México llega este sábado a su cuarta fecha. El cantante volverá a subir al escenario del Estadio GNP, donde ofrecerá un total de seis conciertos, que concluirán el 10 de agosto.

Desde su llegada a la capital, el exintegrante de One Direction ha compartido fotografías de sus presentaciones y de algunos momentos que ha vivido durante su estancia, con las que ha ido construyendo una especie de bitácora visual de su regreso a México.

Por ejemplo, después de su primer concierto, celebrado el viernes 31 de julio, el intérprete publicó una fotografía en la que aparece de cuclillas y simula taparse los oídos, mientras detrás de él se observa al público con los celulares en alto.

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La imagen llegó tras una noche marcada por una fuerte lluvia que no impidió que sus fans lo esperaran en el Estadio GNP. En los comentarios, algunas de sus seguidoras compartieron cómo vivieron la experiencia: “Harry te amamos, por favor no te vayas de México”, “si me enfermo te voy a culpar a ti”, “esperaría otras 9 horas bajo la lluvia por ti” y “qué bien tenerte de cerca”, se lee.

El cantante regresó al país después de su última gira, Love On Tour, en 2022.

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Foto: Instagram oficial.

Harry Styles documenta su segundo concierto en CDMX

Para su segunda presentación, Harry compartió otra fotografía en la que aparece entre luces y efectos de movimiento, mientras está rodeado por el montaje del escenario. “Together, Together Mexico City, Two”, escribió junto a la publicación.

La lluvia, durante el evento, provocó la caída de granizo dentro de las instalaciones del Estadio GNP. Mientras Styles recorría el escenario e interpretaba el tema “Are You Listening Yet?”, resbaló y terminó en el piso. Sin embargo, el cantante no frenó la presentación y continuó con el espectáculo.

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Aunque el momento se volvió viral, Harry optó por compartir la imagen más glamurosa y no la foto de su caída. Sus seguidores, entonces, le hicieron saber que esperaban ver ese momento en su registro del concierto.

“Hubieras subido el juan gabrielazo”, “pon foto del granizo”, “sube la caída, bebé” y “ya no te caigas”, escribieron algunas usuarias.

Foto: Instagram oficial.

Una fotografía más íntima para su tercer show

Para el tercer concierto, Harry cambió el tono de sus publicaciones y posó para una fotografía en blanco y negro, más íntima y relajada. En ella aparece con una bata blanca y los brazos levantados.

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Foto: Instagram oficial.

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Las fotografías que Harry ha compartido tampoco son el único vistazo a su estancia en la capital. El cantante ha llamado la atención por la manera en que se ha acercado a la vida cotidiana de la Ciudad de México.

Foto: Instagram oficial.

Durante los días que lleva en el país, ha sido visto en restaurantes, comiendo tacos, visitando parques junto a su novia, Zoë Kravitz, y paseando por zonas como Reforma, la Condesa y la Roma.

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Harry también ha saludado a algunos fans que se lo han encontrado en las calles, aunque la expectativa por verlo comienza a generar incomodidad debido a que algunas de sus seguidoras suelen esperar su aparición a las afueras del hotel donde se hospeda.

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Además, el cantante ha sido captado corriendo por algunas calles, situación que incluso llevó al Metrobús de la Ciudad de México a publicar recomendaciones de seguridad dirigidas al británico.

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“Te queremos, Harry; por ello te dejamos estos consejos para andar seguro por la CDMX”, publicó el organismo esta semana junto a imágenes con indicaciones para cruzar las calles de manera segura.

Entre las recomendaciones estuvieron respetar los semáforos, utilizar los pasos peatonales, mantenerse en zonas visibles, evitar los puntos ciegos y tomar precauciones para prevenir accidentes.