La próxima entrega del premio Ariel a lo mejor del cine nacional tendrá un toque triste, porque una de las cintas nominadas en la categoría de Largo de Animación, "La gran historia de la filosofía occidental", irá sin su directora pues falleció el año pasado.

Aria Covamonas era alguien que se autodefinía como una fotomontador y animador del planeta Tierra, en el Sistema Solar, quien murió a los 46 años en Oaxaca, semanas después de haber entregado la película.

La cinta se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara del año pasado, a donde tampoco pudo asistir por diversas razones. Su lanzamiento en salas se contempla para 2027.

La sinopsis oficial señala que todo inicia cuando una animadore cosmique es contratade por el Comité Central de la República del Pueblo para realizar una película filosófica basada en una idea original del presidente Mao, quien ha decidido antes de comenzar que no le gusta esta película y condena a le animadore a muerte así nada más. La sentencia nunca fue ejecutada gracias a la intervención de Mono y Puerco, los héroes de "Viaje al Oeste".

"Ella estudió artes visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego en animación fue autodidacta, lo que decía ella que es animaba tres segundos al día porque era muy meticulosa, entonces tardó unos años en hacer la película", comenta Lola Díaz-González, quien se encuentra en la distribución en cines del filme para el próximo año.

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"La película se estrenó en el Festival de Cine en Guadalajara, ella iba a ir y al final ya no, después ella falleció. La película también ha ido a festivales como Mórbido, es triste que ya no esté aquí para poder disfrutar de todo esto (la nominación) y lo que viene", añade.

"La gran historia de la filosofía occidental" será distribuida por Fedora Productions, la propia productora del largometraje, el cual contó con el apoyo de Focine.

La idea es que la primera función sea el 31 de marzo de 2027 en Oaxaca, ciudad donde Aria vivió varios años y murió.

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"El 31 porque es el día de la visibilidad trans, entonces ese día nos parece importante y es además comunicar que el cine hecho por personas trasn importa, que existe y que se debe de ver", precisa Díaz- González, asesora de distribución.

Después de su corrida comercial y acorde los deseos de Aria, la cinta se pondrá a disposición del dominio público.

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