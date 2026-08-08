Para que la gente se acerque más al cine mexicano y su conocimiento, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas prepara, junto con una empresa de pintura, un libro sobre la paleta de colores utilizada en las películas "Y tu mamá también" y "Amores perros."

La paleta de colores es el nombre de un conjunto seleccionado de tonalidades que buscan transmitir emociones y reforzar la identidad de un personaje y ambiente.

Daniel Hidalgo, presidente de la Academia, dice que el material estaría listo para el próximo año y forma parte de las actividades que la institución pretende hacer en los siguientes meses con ayuda de la iniciativa privada.

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“Estamos por crear un libro con Comex que se llamará "Los colores del cine mexicano", que hablará de la paleta usada en Amores perros, Y tu mamá también, en Vainilla (próximo estreno) con los pantones de la compañía”.

Explica que buscan que la colaboración se traduzca en un intercambio de contenidos.

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“Para que ellos puedan tener un catálogo que ayude a promover al Ariel y nosotros decir, ‘bueno, está la paleta de tales películas’”.

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La entrada de la iniciativa privada a la AMACC (por sus siglas) es ya un hecho, porque es la única manera que tiene para seguir en funcionamiento, realizar la entrega del premio Ariel a lo mejor del cine nacional y la puesta en marcha de actividades sobre el cine.

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Para ella está por presentarse un Patronato, conformado por empresarios. La idea se retomó luego de cancelarse desde el sexenio pasado, una partida especial económica federal para la Academia. Actualmente, el apoyo gubernamental consiste únicamente para las estatuillas del premio.

“Hemos tenido que encontrar el financiamiento para que siga existiendo la Academia, el patronato lo que va a ayudar es justo a consolidar eso, no solamente con la participación directa de estos empresarios, sino a través de los amigos de ellos”.

“Lo que queremos es tener muchas más actividades académicas al rededor del cine mexicano y se necesita dinero. Lo que estamos viendo es a quien le interesa hacer libros, exposiciones, conciertos, clases, cursos y para eso nos ayudará el patronato”.

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El Ariel se dará el 3 de octubre y en el FICM se hará un concierto de filmes.

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