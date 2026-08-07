Esta mañana se realizó la primera mesa de trabajo y diálogo de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, en la que estuvo presente la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor.

Durante el encuentro, la funcionaria presentó los ejes que el gobierno de la Ciudad pretende implementar en el recinto ubicado en la colonia Roma, para hacer del espacio un sitio “plural e incluyente y abierto a la diversidad de voces y generaciones”.

Contrario a las demandas de varios grupos en defensa de la Casa, la funcionaria insistió en convertir el recinto en un “centro generador”. Dijo que no se pretende comercializar el espacio, cobrar las actividades ni que subsista de manera independiente con los recursos autogenerados.

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“¿Para qué sirven los autogenerados? Si nosotros queremos que el Café-Bar Las Hormigas abra y venda café, necesitamos tener el permiso para los autogenerados. Ahora, ¿ese ingreso por el café va a sostener la Casa del Poeta? Honestamente, lo dudo, pero va a permitir que podamos vender café. Si queremos vender libros, que sería deseable (...) necesitamos tener un permiso para vender, si no no podemos vender”, expresó.

Dijo que el espacio será sostenido con recursos fiscales. “La Casa del Poeta será sostenida con recursos fiscales, el 95 o el 98 por ciento, si le sacamos alguito a lo de autogenerados será bienvenido, pero eso no hace la diferencia, eso solamente se solicita para poder vender un libro y un café, no hay ninguna otra intención. No hay la intención de rentar locales, no hay intención de comercializar absolutamente nada. Al contrario, ¿de qué se trata la cultura de este gobierno? Pues justamente, de hacer los espacios culturales en gratuidad", explicó.

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