Ante los señalamientos del gobierno estadounidense de que hay riesgos sanitarios en la lechuga, chile jalapeño, cilantro y perejil mexicanos, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) pidió evidencia científica, trazabilidad y sustento técnico que lo sustenten.

Expuso que “generalizar una sospecha a categorías completas de productos o a todo un país, sin haber concluido el rastreo técnico correspondiente, puede generar alarma innecesaria entre los consumidores, afectar injustificadamente a productores y trabajadores, y provocar distorsiones en mercados altamente integrados”.

En un comunicado, dijo que preocupa que las afirmaciones no tengan “pruebas científicas concluyentes ni de una trazabilidad completa de la cadena de suministro”.

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Por ejemplo, en el caso del aguacate, se suspendieron las exportaciones “sin que exista claridad sobre las razones y los hechos que motivaron esta medida”.

Días después de que se comprobó que la lechuga mexicana no portaba ciclosporiasis, el exdirector de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), Scott Gottlieb, dijo que dicho parásito podría tener su origen en el cilantro y perejil mexicanos.

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Aseguró que productores y exportadores mexicanos participan en esquemas de cumplimiento, inspección, trazabilidad y certificación de cada una de las regulaciones de los mercados de destino.

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Por ejemplo, cumplen con la normatividad de la Food Safety Modernization Act (FSMA) y de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, además de las regulaciones nacionales que pide el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), también se cumplen estándares y certificaciones del sector privado como SRRC, GlobalG.A.P., PrimusGFS y SQF.

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Pidió al gobierno estadounidense “fortalecer los canales de coordinación, compartir de manera transparente la información técnica disponible y evitar medidas generalizadas que no correspondan a riesgos plenamente identificados y debidamente sustentados”.

Aseguró que el organismo promoverá la relación comercial con Estados Unidos basados en la “confianza, la transparencia, la certidumbre y el reconocimiento de los sistemas de inocuidad que sostienen el abasto y la integración agroalimentaria de América del Norte”.

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La CNA reconoció el apoyo del gobierno mexicano y las acciones que se implementaron de manera inmediata para solucionar la afectación de empresas del sector agroalimentario.

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gs