Chivas se mantiene en la cima gracias a Tala Rangel, quien se llevó los mejores MEMES

El arquero Raúl Rangel se consagró como el salvador indiscutible de Chivas en un partido de infarto ante Rayados de Monterrey, duelo que generó una ola de memes en las redes sociales.

En el Estadio BBVA, el Rebaño Sagrado se llevó una victoria agónica por 3-2 que les permitió seguir firmes en el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX.

El clímax llegó en el minuto 90+8, cuando el Tala atajó un penal ejecutado por Uros Djurdjevic en el descuento, evitando el empate y desatando una explosión de euforia entre la afición rojiblanca que rápidamente se tradujo en una avalancha de memes en redes sociales.

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Chivas manejó el encuentro con claridad durante gran parte del tiempo. Los goles llegaron por cortesía de Armando González al minuto 18, José Castillo al 46 y Bryan González al 55, ambos con potentes disparos de media distancia que parecían sentenciar el triunfo.

El equipo de Gabriel Milito lucía sólido y dominante, pero Rayados no se rindió y apretó en los últimos instantes: Djurdjevic descontó al 88 y Ricardo Chávez marcó el 2-3 al 90+3, para poner el partido al rojo vivo y preparar el terreno para el drama final.

El árbitro Víctor Cáceres Hernández pitó penal por una mano de Bryan González, dándole a Rayados la chance de igualar en la última jugada. Rangel, con calma, fue a charlar con Milito en la banca antes de pararse frente al balón. Se lanzó hacia su izquierda, y adivinó el tiro de Djurdjevic y atrapó el esférico con ambas manos en una atajada espectacular que selló los tres puntos.

Esa intervención heroica no solo preservó la victoria, sino que convirtió al Tala en trending topic instantáneo.

La atajada épica desató una verdadera ola de memes en honor al portero de Chivas, quien salvó al equipo rojiblanco.

A continuación les dejamos los mejores memes sobre el triunfo de Chivas:

Puto tala, te amo cabron, me quedé sin corazón y garganta por ti. Hablen con los pendejos de Sandoval y Sepúlveda. También pinches cambios entraron confiados pic.twitter.com/c70ii0Pgo7 — Luka (@ChiqueteTeamo) March 22, 2026

El papá de malagon pic.twitter.com/BkntdW4wcI — Frenkie De Kong (@pfloresedwin28) March 22, 2026

TE QUIERO MÁS QUE A MI FAMILIA MILITO. pic.twitter.com/ZOXrP3iJhQ — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) March 22, 2026



