Luego de la derrota (1-2) de las Pumas con el Pachuca en CU, Roberto Medina reconoció sentir "una gran frustración" porque su equipo no rompe su racha negativa y cada vez se aleja más de los puestos de Liguilla.

"El equipo trabaja, intenta y genera, [pero] seguimos sufriendo inconsistencias, [cometemos] detalles muy puntuales y el no obtener los resultados genera desilusión; tenemos que cambiar, aprender y mejorar muchas cosas para que podamos aspirar a otras posiciones", declaró.

No obstante, el timonel auriazul aceptó que, a pesar de la racha de cuatro derrotas consecutivas, hay puntos que destacar de sus Pumas.

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"Independientemente del resultado, rescato el muy buen trabajo, el equipo me gusta en muchos momentos. En todos los partidos, intenta ser agresivo y compite sin importar el rival; tenemos que sostenernos de las cosas positivas", resaltó.

Para el director técnico mexicano, lo más importante es "seguir convenciendo" a sus jugadoras de que están preparadas para dar ese salto de calidad y puedan cerrar el torneo de la mejor manera; quiere que sigan "con la cabeza arriba" y que mantengan vivas sus aspiraciones de acceder a la Fiesta Grande.

¿Cómo mantener el ánimo en sus jugadoras para el cierre de la fase regular? 🤔



Roberto Medina habla sobre el convencimiento que necesitan sus Pumas para encarar las últimas jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil 🗣️ pic.twitter.com/HoLtFzwyZn — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026

Sobre cómo deben sus Pumas afrontar las últimas cuatro jornadas de la fase regular del Clausura 2026, Roberto Medina lo tiene claro. Deben demostar esa garra que caracteriza a la institución que representan.

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"Con esas ganas y esos deseos de que se muestre un equipo que compite desde el minuto uno, que no baje los brazos; esa es la mística de este equipo y tarde o temprano va a terminar asentándose lo que queremos. Entendemos que cada partido es a muerte para nosotras y ya veremos hasta donde nos puede alcanzar", manifestó el exjugador.

El conjunto universitario se enfrentará al León, al Monterrey, al Puebla y al Cruz Azul en las siguientes semanas, con la obligación y la ilusión de sumar los puntos necesarios para disputar la Liguilla. Cumplir la misión no será nada sencillo.