Pumas vs Pachuca: Horario y canales para ver EN VIVO el juego de la Liga MX Femenil este domingo 22 de marzo

Las Pumas y el Pachuca se enfrentan en el estadio Olímpico Universitario, este domingo 22 de marzo a mediodía.

El equipo de Roberto Medina recibe al de Óscar Torres en un duelo crucial para sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

En duelo correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026, las Felinas miden fuerzas con las Tuzas con el objetivo de quedarse con los tres puntos.

Las del Pedregal necesitan una victoria, urgentemente, para acercarse a los puestos de la Fiesta Grande y no rezagarse en la tabla general.

De momento, ocupan el puesto número 11 con 17 puntos, por lo deberán ganar para no alejarse del octavo lugar.

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Wendy Toledo en lamento con Pumas, durante la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil - Foto: Imago7

Por su parte, las Diosas del Viento marchan en la tercera posición con 27 unidades y están en la lucha por alcanzar al Monterrey en la cima de la clasificación.

Para las Pumas, no será nada sencillo obtener el triunfo porque se enfrentan a la mejor ofensiva (+35) y a la segunda mejor defensiva (-5) del torneo.

Además, llegan a este compromiso con una racha de cuatro partidos consecutivos sin poder ganar, con saldo de tres derrotas y un empate.

La última victoria que consiguieron fue contra las Chivas en la Jornada 8, por lo que están necesitadas de volver a sumar de a tres.

Mientras que las Tuzas, solamente, han perdido un juego en las 12 fechas que se han disputado y fue contra el Cruz Azul en la tercera semana del Clausura 2026.

Es decir, han pasado nueve partidos en fila sin que las hidalguenses sumen una sola derrota, por lo que serán complicadas de vencer en CU.

Cabe resaltar que las Pumas tienen siete duelos sucesivos con el Pachuca sin poderlo vencer, son saldo de cinco descalabros y dos empates.

Horario y canales para ver EN VIVO Pumas vs Pachuca de la Liga MX Femenil

Pumas vs Pachuca

Fecha: Domingo, 22 de marzo

Domingo, 22 de marzo Hora: 12:00 P.M. (tiempo del centro de México)

12:00 P.M. (tiempo del centro de México) Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN/Nu9ve/ViX/YouTube Liga MX Femenil

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