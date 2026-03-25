A 78 días del Mundial y tres del partido inaugural del Estadio Banorte, el Gobierno de la CDMX encabezó la entrega de 10 obras en el perímetro “de última milla” a este recinto, entre las que destacan la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, el puente peatonal del mismo nombre y la estación Estadio Azteca del Tren Ligero.

Aún está pendiente por concluir el Mercado de comida Huipulco, el cual estará listo en un lapso de tres semanas o un mes, adelantó el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

Este martes también se entregó el Parque Alegría “Tecuiche” ubicado a un costado del estadio, así como obras de intervención en el Circuito Azteca con 6 kilómetros de Sendero “Camina Segura” con 472 nuevas luminarias y repavimentación a lo largo de 10 kilómetros desde avenida del Imán; así como dos puentes vehiculares en el cruce con anillo periférico y otro en el cruce con Calzada de Tlalpan.

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Estas obras —que tuvieron una inversión de 200 millones de pesos — también incluyen mejoras en la Plaza mexicana del sur y el mercado de comida de Huipulco —aún pendientes—, además de la Unidad habitacional localizada a un costado del Cetram Huipulco, en la que se realiza mejoramiento de fachadas.

Tras un recorrido por la zona, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que estas obras son “parte” de los compromisos de su administración para hacer de la Ciudad de México “la mejor sede mundialista”.

“Hoy estamos en la última milla y estamos entregando lo que dijimos que íbamos a hacer venimos hace cuatro meses a derribar un estructura de comercio que quedaba”, dijo desde las inmediaciones del puente peatonal Huipulco al que se hizo reforzamiento estructural.

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Explicó que aún no se entregan las obras que se hicieron al interior de las colonias aledañas al Estadio Banorte que será sede de la Copa del Mundo, como Santa Úrsula, en donde se hizo mejoramiento de viviendas con captadores de agua de lluvia.

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