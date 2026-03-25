Para el partido entre México contra Portugal, que marcará la reinauguración del Estadio Banorte, este sábado se implementará un operativo especial para agilizar la movilidad, que servirá como “antesala” para la inauguración del Mundial, pero implicará modificaciones para quienes transiten por este punto el fin de semana.

Para la entrada al estadio se prevé la creación de un “polígono de última milla” al que únicamente se podrá ingresar a pie, ya que no habrá estacionamiento; sin embargo, los habitantes de Santa Úrsula y alrededores podrán ingresar a sus domicilios siempre y cuando porten un “tarjetón exclusivo” que les otorgarán las autoridades y su identificación oficial que les permita el acceso a la zona, precisó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

“La gente que vive alrededor va a tener una acreditación para poder entrar con su vehículo o su persona a los domicilios donde afecta la última milla”, afirmó.

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En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario aseguró que todos los servicios de emergencia que se requieran ese día tendrán “libre acceso”, y afirmó que se llegó a un acuerdo con la gente de Coyoacán y Tlalpan para regular lo referente a pipas de agua, camiones de carga y camiones de basura —ya que no darán servicio en esas horas—, así como con la zona de hospitales para que se facilite el ingreso tanto a pacientes como personal médico.

Ocho horas antes del partido se prevé la suspensión de la operación del Cetram Huipulco, el cual únicamente funcionará como “punto provisional de arribo” para los transportes que ofrecerán el servicio provisional para trasladar a quienes van al estadio y se contempla el desvío de rutas de transporte concesionado en el polígono, por lo que se hará “un área de transferencia modal sobre Calzada de Tlalpan, lo más cerca del Cetram Huipulco, para hacer que sirva de lanzadera y todos aquellos que quieran seguir su trayecto normal, funcione”, indicó García Nieto.

Además, se colocarán bahías de ascenso y descenso de taxis en puntos como Renato Leduc por Periférico, Paseo Acoxpa y Viaducto Tlalpan, para que trasladen a pasajeros sin que ingresen al perímetro de la última milla.

Infografía: Elaboración propia

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En el caso de la Línea 1 del Tren Ligero, que va de Tasqueña a Xochimilco, explicó el secretario, habrá dos tipos de servicio; uno será el “directo”, para aquellos que tienen boleto para el partido de futbol, quienes podrán descender en la estación Estadio Azteca, y otro será el servicio “ordinario”, que funcionará como ocurre normalmente, sólo que sin descenso en el estadio.

Como parte del operativo especial, que comenzará el viernes, se desplegarán 10 mil 835 elementos de seguridad.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que por parte de la SSC se desplegarán 8 mil 814 elementos; 2 mil 21 del Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.