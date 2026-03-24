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Después de mucho tiempo de espera, este fin de semana se llevará a cabo la tan ansiada reinauguración del estadio Azteca -ahora Banorte- con el duelo entre la y su símil de Portugal, que a pesar de no contar con la presencia del astro Cristiano Ronaldo, trae a sus grandes estrellas para enfrentar al Tri.

La última vez que México jugó en el Coloso de Santa Úrsula fue en aquella agónica clasificación por penales en la Liga de Naciones de la CONCACAF del 2023, donde enfrentó a Honduras. Después, por las remodelaciones del estadio para albergar su tercera Copa del Mundo este junio.

Ahora, el mítico inmueble reabre sus puertas para un partido de preparación de alto nivel para los dirigidos por Javier Aguirre.

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A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido entre México y Portugal.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS PORTUGAL?

  • Día: sábado 28 de marzo, 2026.
  • Hora: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

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