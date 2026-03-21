A una semana de que el Estadio Banorte sea inaugurado con el partido México-Portugal, y a 80 días del Mundial de Futbol, los trabajos que se ejecutan en sus alrededores aún continúan, aunque ya se perciben avances en obras como el Centro de Transferencia Modal y el puente peatonal Huipulco, así como la ciclovía en Tlalpan. Donde se observan más pendientes es en la terminal Tasqueña.

Puente de conexión Tren Ligero-Estadio Banorte Trabajadores afinan detalles. Para su intervención se destinaron 33.9 millones de pesos, a cargo del Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores. Los ambulantes fueron retirados de la zona. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Mercado Huipulco El nuevo mercado que se edifica en el Cetram Huipulco albergará a comerciantes que fueron retirados del puente peatonal. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Parque Chespirito La Secretaría de Obras y Servicios está por inaugurar este parque situado en inmediaciones del estadio. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Jardín de Lluvia Permitirá infiltrar agua pluvial y prevenir inundaciones en las colonias de los alrededores del estadio. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Ciclovía La Gran Tenochtitlan El carril confinado en ambos sentidos de Calzada Tlalpan, desde el Metro Chabacano al Estadio Banorte, está listo; mide un total de 32 kilómetros. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Cetram Huipulco Las escaleras, banquetas, andadores, luminarias, baños, paradas de ascenso y descenso al transporte concesionado fueron renovados. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Tren Ligero La terminal Tasqueña sigue cerrada. Será adecuada para permitir la operación de trenes acoplados (dos trenes en convoy). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL