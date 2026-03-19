A 84 días del Mundial, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el primer “Jardín de Lluvia” en Santa Úrsula Coapa, una obra que permitirá infiltrar agua de lluvia y prevenir inundaciones en las colonias ubicadas en los alrededores al Estadio Banorte.

Sólo el jardín tendrá una capacidad de infiltración de un millón 300 mil litros de agua de lluvia al día, pero sumado con otras obras hidráulicas que se han hecho en la zona, prevén infiltrar más de 10 millones de litros de agua.

Esta obra tuvo una inversión de 22 millones de pesos y beneficiará a más de 40 mil habitantes, de acuerdo con las autoridades capitalinas.

El jardín tendrá una capacidad de infiltración de un millón 300 mil litros de agua de lluvia al día. Foto: Especial

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Ante vecinos de la zona, la mandataria capitalina afirmó que se trata de un esquema alternativo con el que se plantea tener “una nueva relación entre el agua, la naturaleza, el territorio; la manera como se gestiona el agua, las necesidades y las soluciones alternativas”.

“Esta iniciativa es transformadora, porque cambia esa relación histórica que hemos tenido con el agua. ¿Y qué relación histórica ha tenido la ciudad con el agua? Pues recordemos que desde hace 700 años, cuando aquí eran lagos, cuando la ciudad estaba viviendo sobre los lagos, con la Conquista empezó un proceso para hacer que la Ciudad de México se convirtiera en un lugar que estuviera en permanente pleito con el agua”, dijo.

Asimismo, adelantó que como parte del programa de “Acupuntura Hídrica” este año se prevé trabajar 160 puntos para infiltrar agua en distintas partes de la capital.

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