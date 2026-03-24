El partido amistoso en México-Portugal que tendrá lugar el proximo 28 de marzo, con el que se reinaugurará el Estadio Banorte, será transmitido en el Zócalo capitalino de manera gratuita, dio a conocer el subsecretario de Grandes Festivales, Argel Gómez Concheiro.

Ese día se instalará una pantalla gigante, de 25 por 14 metros, en la que se hará la transmisión. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, estará en el Zócalo ese día.

“El próximo sábado 28 de marzo, a las 19:00 horas, se proyectará en vivo, el partido amistoso de futbol entre las selecciones de México y Portugal. Nos da mucho gusto invitar a la ciudadanía, a venir al Zócalo, en donde además nos acompañará la jefa de Gobierno y donde veremos jugar a la selección nacional en una pantalla gigante, de 25 por 14 metros. Como siempre, el acceso al Zócalo es gratuito”, dijo.

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Ese día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo en los alrededores del Zócalo con el despliegue de 2 mil 855 elementos para garantizar la seguridad de los asistentes a la plaza pública más importante de la capital.

Además, se instalarán filtros de inspección en los puntos de acceso al Zócalo; se realizarán patrullajes con drones y a pie, para la detección e inhibición de conductas de riesgo y se implementarán los cortes viales necesarios, detalló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

También se reforzará la presencia policial en puntos estratégicos de la Ciudad de México, en los que se espera una alta afluencia de personas, como son zonas turísticas, corredores hoteleros y espacios culturales y de esparcimiento, en todas las alcaldías.

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