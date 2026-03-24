La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la alcaldía Xochimilco y la Fiscalía General de Justicia local aceptaron la recomendación 01/2026, relacionada con el uso excesivo de la fuerza por policías, hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2024, durante una manifestación ocurrida en Xochimilco.

A través de un comunicado, la CDHCM consideró fundamental la aceptación del instrumento recomendatorio, ya que con ello se comprometieron a atender los puntos establecidos para garantizar la reparación integral y la no repetición de las violaciones al derecho a la protesta social, la integridad personal y la seguridad jurídica.

De igual forma, dijo que la aceptación es un paso para llegar a la verdad y la justicia de las víctimas, integrantes de la Asamblea General Permanente del pueblo de San Gregorio Atlapulco, a la comunidad originaria otomí residente en la CDMX, así como diversas organizaciones, periodistas y colectivos que participaron en la manifestación de septiembre de 2024.

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La CDHCM afirmó que también significa un avance para la no repetición de violaciones a derechos humanos en contextos de protesta social.

La Comisión de Derechos Humanos capitalina aseguró que seguirá la implementación de los puntos recomendatorios, acompañando a las víctimas y fortaleciendo el ejercicio de los derechos en la Ciudad de México.

La Recomendación 01/2026 por violaciones a los derechos humanos de activistas, integrantes de pueblos originarios y periodistas, registradas el 5 de septiembre de 2024, fue emitida el 26 de febrero de este año.

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