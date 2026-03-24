Dentro de una vivienda en la colonia Estrella, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue localizado el cuerpo sin vida de mujer de aproximadamente 60 años. El hallazgo se debió a que vecinos reportaron olores fétidos y pidieron el apoyo de servicios de emergencia.

Tras el aviso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con bomberos y paramédicos, ingresaron al domicilio y hallaron el cadáver en avanzado estado de descomposición, por lo que procedieron a resguardar el área. La zona fue acordonada.

Vecinos refirieron que la mujer vivía sola y que tenía varios días sin ser vista.