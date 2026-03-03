La Copa Mundial de Fútbol es una oportunidad para la defensa y promoción de los derechos humanos en poblaciones de atención prioritaria, aseguró la presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Dolores González Saravia.

Durante la presentación de la campaña "CDHCM Tu cancha de Derechos". Reflexiones sobre derechos humanos ante el escenario del Mundial 2026, González Saravia dijo que la relevancia de hablar de derechos en el marco del mundial se debe a experiencias previas en el torneo internacional, donde sólo se tomó en cuenta la rentabilidad del evento, desplazando a poblaciones vulnerables.

Mundial 2026 debe garantizar derechos humanos en CDMX; CDHCM lanza campaña "Tu cancha de Derechos".

“Estos eventos tienen grandes posibilidades para transformar las ciudades, su economía, sus territorios, sus vínculos y dinámicas sociales, pero también han planteado evidencias de que en lugares como Sudáfrica, Brasil, Rusia o Qatar se generó un patrón preocupante de decisiones públicas que se tomaron en función sólo de la rentabilidad y la imagen del espectáculo, generando violaciones importantes de derechos humanos en desplazamientos de poblaciones, sobre todo de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad”.

Aseguró que la reflexión se da tomando como marco de referencia el derecho a la ciudad y ante la preocupación por la fuerte presión de intereses inmobiliarios y turísticos sobre el espacio público.

“Implica que todas las personas sin importar su condición social, su origen, su ocupación, o su situación económica tienen el derecho a habitar, transitar, trabajar y convivir en el espacio urbano en condiciones de igualdad y no discriminación”, expresó.



La presidenta de la CDHCM detalló que poblaciones en situación de calle, trabajadoras sexuales, comerciantes informales, migrantes y comunidades empobrecidas son sujetos de derechos, en particular del derecho a la ciudad.

“Se requiere proteger y garantizar estos derechos frente a cualquier tentación de exclusión o violación de los mismos en razón económica de este mega evento”, dijo.



Dolores González Saravia También mencionó que lo que se haga en el marco del Mundial debe sustentarse en los principios irrenunciables de: dignidad humana, la no discriminación por condición social, el derecho a la ciudad y uso equitativo del espacio público, la ausencia de coerción en toda acción institucional, el derecho a la información y participación social, prohibición de desalojos y desplazamientos forzados, así como garantizar que durante protestas en el marco del mundial la acción de la autoridad de ajuste a los protocolos de protección y priorizar medidas alternativas en solución de conflictos.

