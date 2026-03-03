Tras señalar que el 62% de las familias de la Ciudad de México viven con al menos una mascota, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha una mega jornada de esterilización canina y felina en la que se ofrecerán 450 mil servicios de salud gratuitos para perros y gatos en las 16 alcaldías a lo largo de 2026.

Desde el Bosque de Tláhuac, la mandataria capitalina precisó que en 2025 se llevaron a cabo 65 mil esterilizaciones, y este año, la meta es “mucho mayor”, pues contempla 150 mil esterilizaciones, 150 mil desparasitaciones y 150 mil vacunaciones gratuitas.

Clara Brugada lanza mega jornada de esterilización en CDMX; meta es 150 mil cirugías gratuitas en 2026. Foto: Especial

“Un componente importante para el bienestar animal, es la salud de los animales. Vamos a trabajar con una gran jornada que esterilice, que vacune, que atienda a la salud de los animales. Por eso, como aquí nos decía la secretaria de Salud, se llevaron a cabo 65 mil esterilizaciones en 2025, pero ahora vamos a proponernos una meta mucho mayor”, indicó.

Explicó que para cumplir con este objetivo, se pondrán en operaciones 25 quirófanos móviles que permitan realizar las esterilizaciones prometidas, además de trabajo en territorio para llevar estas acciones a las distintas colonias.

Clara Brugada lanza mega jornada de esterilización en CDMX; meta es 150 mil cirugías gratuitas en 2026. Foto: Especial

Recordó que es una tarea obligatoria de los tutores, vacunar, esterilizar y desparasitar de manera periódica a sus animales de compañía; asimismo, resaltó que la CDMX tiene la meta de lograr que haya “cero perros en situación de calle o abandono”, por lo que pidió a aquellas personas que ya no puedan hacerse cargo de un perro o gato, busquen a quién pueden darlo en adopción, pero no dejarlo en la calle.

“No debemos tener perritos en abandono o en situación de calle. Les encargo mucho. Y a las personas que ya no pueden tener un animal, un perrito, un gatito, es mejor que busquen quién lo adopta y no que lo dejen en la calle; y si un animalito tiene descendencia, tiene perritos o gatitos, no podemos dejar tiradas a las crías. Tenemos que buscar quién los adopta. Esa es la tarea que tenemos”, señaló.

