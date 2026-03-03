Más Información
EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo
SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; analizan la seguridad de los corredores
Este 2026, la CDMX dará la bienvenida a la primavera con el Festival “Noche de Primavera” que este año además de las sedes tradicionales —como la plancha del Zócalo y el Museo del Estanquillo— se extenderá a otros 14 puntos a lo largo y ancho de la capital.
Como parte de este festival, el domingo 22 de marzo se realizará la jornada "Cuícatl: La Ciudad que Suena", en la que participarán 25 grupos musicales, siete de países como Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Haití, que deleitarán los asistentes con variedad de géneros musicales como Jazz, Rock, Electrónica, Tradicional, Reggae, Ska, Metal, Experimental, Pop, Hip Hop y Reggaeton.
Lee también A 100 días del arranque de la Copa del Mundo 2026; revisan avances en el perímetro del Estadio Banorte
Sedes del Festival Noche de Primavera
Las sedes para el domingo 22 de marzo serán las siguientes: Plaza San Jacinto (Álvaro Obregón), Parque Tezozomoc (Azcapotzalco), Jardín Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez), Deportivo El Cacalote (Cuajimalpa), Palacio Postal y Jardín Santiago de Tlatelolco (Cuauhtémoc), Alameda Sur (Coyoacán), Velaria Campamento 2 de Octubre (Iztacalco), Utopía Meyehualco (Iztapalapa), Foro Cultural Magdalena Contreras, Foro Alfonso Reyes en Chapultepec (Miguel Hidalgo), Plaza del Bolero (Tlalpan) y la FARO Tláhuac, en la alcaldía homónima.
Los artistas que se presentarán en esas 14 sedes son: Jeanette Macari, Celso Duarte, Laboratorios Moreno, F-MACK, Rockotitlán Chilli Stars, Mirror Revelations, Luisa Almaguer, Ra La Culebra, Antiánima, Electrify, She No More, Cemican, Mad Warriors, Fat Hamster & Kang New, Jorjais, Xiuhtezcatl, Cinthya Morado, Yorka, Francisco Lelo De Larrea, Chechi de Marcos y Olivia García, dio a conocer la Secretaría de Cultura de la CDMX.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]