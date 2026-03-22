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La alcaldesa de Xochimilco, , inauguró la edición 239 de la fiesta de la Flor Más Bella del Ejido, una de las celebraciones más emblemáticas de los pueblos originarios de la .

Durante su mensaje, destacó que esta festividad trasciende lo cultural para convertirse en un acto de reconocimiento a las de los pueblos originarios.

“La Flor Más Bella del Ejido no es solo una celebración, es memoria viva. Es el rostro de nuestras raíces y el corazón de nuestros pueblos. Hoy, abre sus puertas al mundo con Cuba como país invitado, para compartir nuestra historia, nuestra identidad y la fuerza de nuestras mujeres”, expresó.

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Subrayó que esta edición marca un momento histórico al proyectar internacionalmente una de las tradiciones más importantes de la demarcación, fortaleciendo los lazos culturales entre México y otros pueblos del mundo.

Inaugura alcaldesa de Xochimilco fiesta de La Flor Más Bella del Ejido. Foto: Especiales.
Inaugura alcaldesa de Xochimilco fiesta de La Flor Más Bella del Ejido. Foto: Especiales.

Asimismo, destacó que esta celebración no solo honra el legado de los pueblos originarios, sino que también impulsa el turismo, la economía local y el orgullo comunitario.

“Queremos que quienes nos visiten vivan Xochimilco, que conozcan a su gente, su cultura y su historia. Esta fiesta es del pueblo y para el pueblo”, afirmó.

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Durante una semana, se realizarán actividades culturales, artísticas, gastronómicas y musicales gratuitas, así como al esperado certamen de la Flor Más Bella del Ejido, símbolo de identidad y continuidad generacional.

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jecg

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