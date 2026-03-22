La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, inauguró la edición 239 de la fiesta de la Flor Más Bella del Ejido, una de las celebraciones más emblemáticas de los pueblos originarios de la Ciudad de México.

Durante su mensaje, destacó que esta festividad trasciende lo cultural para convertirse en un acto de reconocimiento a las mujeres de los pueblos originarios.

“La Flor Más Bella del Ejido no es solo una celebración, es memoria viva. Es el rostro de nuestras raíces y el corazón de nuestros pueblos. Hoy, Xochimilco abre sus puertas al mundo con Cuba como país invitado, para compartir nuestra historia, nuestra identidad y la fuerza de nuestras mujeres”, expresó.

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Subrayó que esta edición marca un momento histórico al proyectar internacionalmente una de las tradiciones más importantes de la demarcación, fortaleciendo los lazos culturales entre México y otros pueblos del mundo.

Inaugura alcaldesa de Xochimilco fiesta de La Flor Más Bella del Ejido. Foto: Especiales.

Asimismo, destacó que esta celebración no solo honra el legado de los pueblos originarios, sino que también impulsa el turismo, la economía local y el orgullo comunitario.

“Queremos que quienes nos visiten vivan Xochimilco, que conozcan a su gente, su cultura y su historia. Esta fiesta es del pueblo y para el pueblo”, afirmó.

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Durante una semana, se realizarán actividades culturales, artísticas, gastronómicas y musicales gratuitas, así como al esperado certamen de la Flor Más Bella del Ejido, símbolo de identidad y continuidad generacional.

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