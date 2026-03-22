La semana pasada el Congreso de la Ciudad de México fue informado sobre el inicio de cinco juicios electorales en contra de los foros que están realizando diputados de Morena para promover el Plan General de Desarrollo (PGD).

Integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez han promovido Juicios Electorales y Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JLDC) en el Tribunal Electoral local, en contra de dichos foros argumentando algunas irregularidades.

Matilde Carmen Figueroa Sernas, integrante de la Copaco de la Unidad Territorial Narvarte V, en Benito Juárez, controvirtió, a través de un Juicio Electoral, la asamblea celebrada el 9 de marzo denominada ‘Proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045’, organizada por el Congreso local y dirigida para Copacos ya que, desde su perspectiva, la ausencia de participación del Instituto Electoral ha provocado que se genere una posible vulneración a la Ley de Participación Ciudadana, entre otras cuestiones, “porque no hay certeza de que las personas participantes cuenten con el carácter de integrantes de Copaco”.

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En tanto, Hilda Gabriela Ortega Valdez, integrante de la Copaco de Villa de Cortés, interpuso un JLDC en contra de citada asamblea ya que, desde su perspectiva, no cumplió con los mecanismos deliberativos previstos en la Ley de Participación Ciudadana, tales como la difusión de manera física y digital respecto de la fecha, hora y lugar de la asamblea, así como por ser convocada por una autoridad ajena al proceso de consulta.

Luz María Teresa Valverde Rosas y otros integrantes de las Copacos en la Benito Juaréz también promovieron un JLDC en contra de la asamblea realizada en la alcaldía.

A su vez, Emilio Jorge Carrera Mendiola, Copaco de la colonia Florida, en Álvaro Obregón, también promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía contra la asamblea realizada el 4 de marzo porque hubo presuntas irregularidades, desde la convocatoria hasta la celebración de dicha asamblea con participación de gente diversa a los Copacos, lo que, a su decir, entre otras cuestiones, vulnera principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica, afectando su derecho de participación y representación de dicha Copaco.

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Otro JLDC fue interpuesto por Alejandro Cruz Ramírez Juárez, de la Copaco Herón Proal, también en Álvaro Obregón, por los mismos motivos. De igual forma, Cecilia Aguilar Marco, integrante de la Copaco de Guadalupe Inn, se inconformó por las mismas razones expuestas.

La realización de estos foros fue acordada en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aunque únicamente asisten diputados de Morena.

En algunos de ellos ha habido críticas al proceso de consulta del PGD, como en el realizado el 18 de marzo en la Gustavo A. Madero, donde hubo reclamos y hasta insultos.

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jecg