La alcaldía La Magdalena Contreras realiza obras integrales en las colonias Las Cruces y El Ocotal, las cuales impactarán directamente en la calidad de vida de la población mediante infraestructura urbana funcional, segura y digna.

En la calle Prolongación Carbonera, en la colonia El Ocotal, se entregó la segunda etapa del Programa Calle Completa, una estrategia que atiende de fondo el rezago urbano acumulado durante años, mediante la intervención simultánea de servicios básicos, movilidad y espacio público.

La obra incluyó la renovación de la red de agua potable, rehabilitación de guarniciones y banquetas, reencarpetado de más de mil metros cuadrados de vialidad, instalación de luminarias, así como la construcción de escaleras, rampa vehicular y barandales. Esta intervención permite mejorar de manera integral la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de la calle para quienes la transitan diariamente.

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Más de 540 personas, entre vecinas, vecinos y transeúntes, se benefician directamente de esta obra que hoy garantiza mejores condiciones de movilidad y servicios.

En materia de prevención de riesgos, destacan los muros de contención número 10 y 11, construidos y entregados este año en una zona colindante con barrancas y áreas naturales. Estas acciones son fundamentales para prevenir deslaves y proteger tanto a la población como a la infraestructura urbana ante fenómenos como lluvias intensas o sismos.

Durante la entrega, el alcalde Fernando Mercado Guaida destacó el papel de la comunidad en la toma de decisiones. “Hoy el compromiso es claro: donde más falta hace, más le metemos. Venimos hace 4 meses a entregar la primera parte y hoy entregamos la segunda etapa. Aquí pasan ustedes diario y lo más importante es que aquí decidimos en asamblea, y se hizo lo que ustedes definieron”.

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En la colonia Las Cruces, la transformación también se refleja en la vida cotidiana. Los andadores de Privada Ahuatla, Ciruelos, Nogal y Nísperos fueron intervenidos de manera integral, convirtiéndose en espacios más seguros, accesibles y funcionales.

La rehabilitación incluyó reconstrucción de escalones, mejora de rampas, instalación de luminarias y barandales, así como la incorporación de murales comunitarios, fortaleciendo no solo la movilidad, sino también el tejido social y la identidad barrial.

“Aquí no venimos a hacer obras de escritorio. Venimos a resolver lo que durante años no se atendió y a transformar la vida de la gente desde su calle, su andador y su comunidad”, subrayó el alcalde.

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Asimismo, destacó que este modelo de trabajo parte de la cercanía con la ciudadanía:

“Cuando escuchamos y trabajamos con la comunidad, logramos algo más que infraestructura: recuperamos la seguridad, la convivencia y el orgullo de pertenecer a nuestras colonias”.

La Plaza de las Cruces fue recuperada y devuelta a la comunidad como un espacio público digno y seguro, beneficiando a más de 9 mil personas. Hoy, este espacio cuenta con mejores condiciones para el encuentro vecinal, el descanso y la convivencia, gracias a la incorporación de mobiliario urbano, áreas verdes y elementos que fortalecen la vida comunitaria.

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