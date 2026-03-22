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Grupos de bastón y personas con disfraces se alistan para el que partirá del Ángel de la Independencia.

El grupo de bastón Amazonas llegó desde las 9:00 de la mañana con todo el espíritu y la energía. Con playeras de la y un maquillaje tricolor que les daba un toque de fútbol, las niñas cantaron porras y bailaron canciones con gran entusiasmo. Samantha, quien se ha preparado durante tres meses, se destacó con una coreografía de la canción "".

Ruth Corona, quien preparó su disfraz desde hace 15 días, llegó al evento con un elegante disfraz de catrina y su perrita vestida en tricolor.

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Además, Ruth destacó la importancia de estas actividades para mantener vivas las tradiciones mexicanas y compartirlas con nuevas generaciones.

“Me encanta venir a estos eventos, es una manera de celebrar y de ver cómo todos nos unimos por nuestra cultura”, comentó mientras tomaba fotos de los diferentes grupos.

Comentó que es una tradición que realiza cada año de asistir a los desfiles.

Vendedores esperaron a los alrededores del ofreciendo maquillajes, gorras, banderas y otros artículos en los colores verde, blanco y rojo.

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Victoria, quien ofrece maquillajes de catrina desde 100 pesos, comentó que, por el momento, las ventas han estado bastante tranquilas.

“Yo pensé que habría más gente, pero bueno, esperemos que mejore”, señaló.

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mahc/LL

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