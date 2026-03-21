La pasión mundialista comenzará este domingo con un desfile de catrinas y futbol.

A las 14:00 horas se desarrollará el desfile mundialista de Catrinas y Futbol que organiza la Autoridad del Centro Histórico y este sábado convocó a todos aquellos que aficionados el futbol.

El recorrido comenzará del Ángel de la Independencia y terminará en el Palacio de Bellas Artes.

🌟​¡CATRINAS en la CDMX! 🇲🇽⚽️



SÚMATE a este DESFILE mundialista de Catrinas y fútbol. ⚽️

¡No te quedes fuera de esta fiesta en el Centro Histórico!



​Punto clave: Salida del Ángel de la Independencia, 22 de marzo, 2:00 PM.



​#DesfileDeCatrinas #Mundial2026 #CentroHistórico #FyP… pic.twitter.com/M4dNVL9Fc1 — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) March 20, 2026

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Habrá módulos de maquillaje profesional a partir de las 08:00 horas, por lo que se recomienda llegar con antelación. El requisito es portar algo de la Selección Nacional.

El desfile recorrerá sitios emblemáticos

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Explanada del Palacio de Bellas Artes

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