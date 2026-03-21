Más Información

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

Mexicanos Primero y México Evalúa en espera de que el SAT les autorice recibir donativos; presentaron solicitud desde diciembre del 2025

Mexicanos Primero y México Evalúa en espera de que el SAT les autorice recibir donativos; presentaron solicitud desde diciembre del 2025

Canciller De la Fuente urge coordinar respuesta contundente ante contexto global; representa a México en Celac

Canciller De la Fuente urge coordinar respuesta contundente ante contexto global; representa a México en Celac

Pumas vs América : Horario y canales para ver EN VIVO Clásico Capitalino HOY sábado 21 de marzo

Pumas vs América : Horario y canales para ver EN VIVO Clásico Capitalino HOY sábado 21 de marzo

Érik 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por presunto delito de abuso sexual agravado 

Érik 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por presunto delito de abuso sexual agravado 

Sheinbaum declara a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México; "Benito Juárez vive en la 4T", expresa

Sheinbaum declara a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México; "Benito Juárez vive en la 4T", expresa

La comenzará este domingo con un y futbol.

A las 14:00 horas se desarrollará el desfile mundialista de Catrinas y Futbol que organiza la y este sábado convocó a todos aquellos que aficionados el futbol.

El recorrido comenzará del Ángel de la Independencia y terminará en el Palacio de Bellas Artes.

Lee también

Habrá módulos de maquillaje profesional a partir de las 08:00 horas, por lo que se recomienda llegar con antelación. El requisito es portar algo de la Selección Nacional.

El desfile recorrerá sitios emblemáticos

  • Ángel de la Independencia
  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Explanada del Palacio de Bellas Artes
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]