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La pasión mundialista comenzará este domingo con un desfile de catrinas y futbol.
A las 14:00 horas se desarrollará el desfile mundialista de Catrinas y Futbol que organiza la Autoridad del Centro Histórico y este sábado convocó a todos aquellos que aficionados el futbol.
El recorrido comenzará del Ángel de la Independencia y terminará en el Palacio de Bellas Artes.
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Habrá módulos de maquillaje profesional a partir de las 08:00 horas, por lo que se recomienda llegar con antelación. El requisito es portar algo de la Selección Nacional.
El desfile recorrerá sitios emblemáticos
- Ángel de la Independencia
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Explanada del Palacio de Bellas Artes
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