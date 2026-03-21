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Teotihuacán, Mex.- “Por fin se me hizo”, declaró Yadira Ortiz, quien viajó desde Oaxaca para visitar las pirámides de Teotihuacán con el objetivo de recargarse de energía y vivir la experiencia de conocer la .

Llegó junto a su hija para visitar por primera vez este punto turístico del en el marco del inicio de la primavera y señaló que le impresionó la magnitud de las pirámides.

En el inicio de la primavera, algunos turistas visitan por primera vez las pirámides de Teotihuacán. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL
En el inicio de la primavera, algunos turistas visitan por primera vez las pirámides de Teotihuacán. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Por su parte Alejandro Javier, de nacionalidad cubana y que desde hace un año vive en Tlaxcala, contó que salió de su casa hoy alrededor de las 9 de la mañana, para llegar a la zona arqueológica junto con su esposa.

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Antes de entrar hizo fila por espacio de 40 minutos para poder comprar sus boletos e ingresar y disfrutar de la actividad turística, de la cual supo a través de conocidos que le contaron sobre las pirámides y la posibilidad de tomar energía.

Las personas acuden al sitio arqueológico para cargarse de energía. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Las personas acuden al sitio arqueológico para cargarse de energía. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Sí creo que uno puede cargarse de energía, es importante. Es una , nunca habíamos venido a una pirámide y nos emociona mucho”, mencionó Alejandro, quien por primera visitó las pirámides de Teotihuacán.

A la zona arqueológica de Teotihuacán llegan este sábado 21 de marzo cientos de turistas nacionales e internacionales, en busca de cargarse de energía, tomándose fotografías en las pirámides del Sol y de la Luna, además de alzar sus brazos y levantar el rostro.

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dmrr/cr

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