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Este sábado, se prevé ambiente cálido después del mediodía y cielo mayormente despejado con condiciones limitadas para lluvias ligeras, especialmente, en el sur de la ciudad. La temperatura máxima registrará 23 grados Celsius (°C), informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

También soplará viento de dirección Norte de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

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Durante la noche, el termómetro marcará una temperatura de 17ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del domingo podría registrar 9ºC, por lo que se espera amanecer frío.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Este-Sureste sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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afcl

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