Más Información
SAT cancela permiso para donativos a más de 100 ONG; Mexicanos Primero y México Evalúa, entre las afectadas
Mexicanos Primero, en espera de que el SAT le autorice nuevamente recibir donativos; presentó solicitud desde diciembre del 2025
Elon Musk habría fomentado "deepfakes" para aumentar el valor de X, alerta Fiscalía de París a EU; Francia investiga a la red social
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 21 de marzo se tiene prevista una marcha del Movimiento Feminista Abolicionista a las 11 horas, saldrán del Monumento a la Revolución rumbo a la Antimonumenta Contra el Feminicidio en avenida Juárez. Protestan contra el Borrado de las Mujeres en México.
Líderes Cristianos Evangélicos llevarán a cabo ensayos en el Monumento a la Revolución, a las 9 horas, rumbo a la "Marcha para Jesús 2026".
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres se reunirán a las 10 horas en la Federación Democrática de Sindicatos en la colonia Tabacalera. Realizarán la asamblea general para coordinar el plan de acción a seguir en defensa de contrato colectivo de trabajo.
El Colectivo Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.
El grupo Plataforma 420 se reunirá en el Monumento a la Madre y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en Iztacalco, a las 12 horas. Realizarán diversas actividades culturales artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.
La Asamblea Popular e Interuniversitaria por Palestina se concentrará en el Ágora de Tlatelolco a las 13 horas, van a organizar el plan de acción a seguir en contra de la barbarie imperialista y colonial en América Latina.
El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se manifestará en la antigua Embajada de los Estados Unidos, a las 13 horas, para denunciar el bloqueo económico comercial y financiero impuesto contra la isla.
El grupo Direct Action Everywhere México se concentrará en la Alameda Central a las 13 horas. Llevarán a cabo un evento en defensa de los animales.
El grupo Mercy for the Animals se manifestará en el Palacio de Bellas Artes a lo largo del día para visibilizar el sufrimiento al que son sometidos los peces capturados y explotados.
La Resistencia Radical protestará en la estación del metro Bellas Artes a las 14 horas. Están en contra de las leyes identetarias impuestas por el patriarcado trans moderno que pretenden profanar los espacios que las mujeres en México han ganado.
El grupo Chakanetas Club Toluca llevará a cabo una sesión de fotos a las 19 horas en el Ángel de la Independencia.
El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]