La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 21 de marzo se tiene prevista una marcha del Movimiento Feminista Abolicionista a las 11 horas, saldrán del Monumento a la Revolución rumbo a la Antimonumenta Contra el Feminicidio en avenida Juárez. Protestan contra el Borrado de las Mujeres en México.

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Líderes Cristianos Evangélicos llevarán a cabo ensayos en el Monumento a la Revolución, a las 9 horas, rumbo a la "Marcha para Jesús 2026".

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres se reunirán a las 10 horas en la Federación Democrática de Sindicatos en la colonia Tabacalera. Realizarán la asamblea general para coordinar el plan de acción a seguir en defensa de contrato colectivo de trabajo.

El Colectivo Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

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El grupo Plataforma 420 se reunirá en el Monumento a la Madre y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en Iztacalco, a las 12 horas. Realizarán diversas actividades culturales artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

La Asamblea Popular e Interuniversitaria por Palestina se concentrará en el Ágora de Tlatelolco a las 13 horas, van a organizar el plan de acción a seguir en contra de la barbarie imperialista y colonial en América Latina.

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El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se manifestará en la antigua Embajada de los Estados Unidos, a las 13 horas, para denunciar el bloqueo económico comercial y financiero impuesto contra la isla.

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El grupo Direct Action Everywhere México se concentrará en la Alameda Central a las 13 horas. Llevarán a cabo un evento en defensa de los animales.

El grupo Mercy for the Animals se manifestará en el Palacio de Bellas Artes a lo largo del día para visibilizar el sufrimiento al que son sometidos los peces capturados y explotados.

La Resistencia Radical protestará en la estación del metro Bellas Artes a las 14 horas. Están en contra de las leyes identetarias impuestas por el patriarcado trans moderno que pretenden profanar los espacios que las mujeres en México han ganado.

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El grupo Chakanetas Club Toluca llevará a cabo una sesión de fotos a las 19 horas en el Ángel de la Independencia.

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El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

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afcl