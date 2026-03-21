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El desalojo de un inmueble ubicado en la Plaza de la Concepción, en el Centro Histórico derivó en una riña entre los habitantes del sitio y presuntos cargadores.

Los hechos ocurrieron en los inmuebles marcados con los números 5 y 7, donde, de acuerdo con reportes oficiales, autoridades realizaban diligencias relacionadas con la disputa por la propiedad del lugar.

La situación se tensó cuando un grupo de personas con el rostro cubierto arribaron al sitio en medio del operativo, para cumplimentar un desalojo, lo que provocó inconformidad entre los habitantes del sitio, pues señalaron que no fueron notificados al respecto.

Elementos de seguridad intervinieron para contener los empujones y jaloneos.

Tras las agresiones, un grupo de personas bloqueó por tres horas el Eje Central Lázaro Cárdenas en su cruce con Belisario Domínguez, para exigir la intervención de las autoridades. Con información de Juan Carlos Williams

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