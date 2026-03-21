Lumpango, Méx.— A cuatro años de haberse inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se encuentra a 40% de su capacidad instalada total, de acuerdo a lo planeado en el Programa Maestro de Desarrollo, informó en entrevista con EL UNIVERSAL, el director del AIFA S.A de C.V, el general brigadier en retiro, Isidoro Pastor Román.

Reconoció que entre los retos está el lograr la conectividad de la terminal con otros medios de transporte, como el tren Suburbano, con cuya puesta en operación, la cifra de pasajeros anuales rondaría los 10 millones.

El titular de AIFA, que comenzó a funcionar el 21 de marzo de 2022, dijo que las operaciones se basan en un Programa Maestro de Desarrollo, el cual establece un crecimiento gradual en el número de operaciones y viajeros por año, teniendo una meta a mediano plazo para 2032 de 19.5 millones de pasajeros.

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“Es importante mencionar que desde que se iniciaron las operaciones, sin tener aún esa proyección de la demanda hecha por el propio aeropuerto, se mencionó que esos 19.5 millones de pasajeros se alcanzarían en el año 2032 y en ese camino estamos. No es que el aeropuerto debía tener desde el primer año esos 19.5 millones de pasajeros, sino que está proyectado que se alcancen hasta 2032”.

Pastor Román puntualizó que de marzo a diciembre de 2022 viajaron 913 mil pasajeros por el AIFA, cifra que creció en 2023 a 2.6 millones de pasajeros; después, en 2024 pasó a 6.3 millones y en 2025 aumentó a 7 millones 56 mil pasajeros, año en el que se han registrado picos de 25 mil pasajeros diarios, lo que significa que para llegar a 50% de la capacidad planeada en 2032, tendrían que tener 27 mil pasajeros por día, lo que refleja que actualmente la capacidad instalada es de 40% de ocupación.

Se consideró una operación de 200 vuelos, situación que no se ha cumplido, pues el pico máximo por día es de 172 y con un piso mínimo de 115 diarios.

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De lograr la meta de pasajeros anuales en 2032, el director general del AIFA precisó que entonces comenzaría un proceso de construcción de otro edificio con la finalidad de pasar de una capacidad de 20 millones a 40 millones de pasajeros, es decir, iniciaría la segunda fase hacia 2052.

Llegada del Tren

Entre los retos a los que se han enfrentado, destacó el fenómeno de la desinformación en redes sociales, pues aseguró que circulaba información falsa respecto a supuestas fallas en el AIFA, lo que generó desconfianza entre los pasajeros.

Otro reto es la dificultad que han expresado usuarios para poder llegar a la terminal aeroportuaria y con la llegada del Tren Suburbano, comentó —próximo a inaugurarse— la cifra de pasajeros anuales ya rondaría los 10 millones.

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“El Suburbano se contempló en un primer tiempo que se iba a inaugurar en diciembre de 2022, llevamos más de tres años de retraso y si eso hubiera ocurrido, ya estuviéramos cerca de los 10 millones de pasajeros, esperemos que esto robustezca la movilidad terrestre y podamos tener resultados para este año 2026, donde estamos proyectando llegar a los 8 millones de pasajeros”, comentó Isidoro Pastor Román.

Sostuvo que al inaugurarse la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-AIFA, un número de usuarios que llegarán al aeropuerto no necesariamente serán viajeros y no solo por el tren México-AIFA, sino también cuando esté listo el proyecto ferroviario con destino a Pachuca.

De lo anterior, aún hay una estimación de la cantidad de población flotante aún porque “quizá en un primer tiempo, los viajes, la ruta, sean directas desde Buenavista aquí al AIFA y posteriormente irán haciendo las paradas correspondientes en cada una de las estaciones. En ese trabajo estamos en estos días, con la empresa que va a operar el Tren Suburbano”.

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Presume equilibrio financiero

En ingresos económicos, el general comentó que el AIFA logró rebasar de manera estacional, en 2024, el punto de equilibrio, terminando ese año con 447.8 millones de pesos a favor, cifra que aumentó a 762 millones de pesos a favor en 2025.

“Nosotros ya estamos descontando los recursos fiscales, los 914 millones que nos dieron de recursos fiscales en el año 2025, ya están restados de los ingresos totales del aeropuerto y eso nos da un saldo a favor de 762 millones y en ese camino queremos seguir. Y es importante mencionar que en 2022 y 2023 tuvimos déficit, nuestros ingresos no fueron suficientes para los gastos de operación, pero eso ocurre en cualquier empresa”.

También destacó que un indicador que tienen sobre la confianza y el crecimiento, no solo la basan en la cantidad de pasajeros que ha ido aumentando sino también con los socios comerciales, en cuanto a los servicios de transportación terrestres y de alimentos y bebidas que rentan espacios dentro de la terminal aeroportuaria y que les permiten tener ingresos.