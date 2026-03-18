Nextlalpan, Méx.— A dos semanas de la Semana Santa, periodo en el que fue anunciada la puesta en marcha de la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la construcción de las conexiones peatonales para ingresar a las estaciones ya están a punto de ser concluidas, así como sus respectivos Centros de Transferencia Modal (Cetram).

EL UNIVERSAL realizó un recorrido por las estaciones que conforman el proyecto ferroviario con destino al Felipe Ángeles, todas ellas concluidas en su construcción física, equipamiento y colocación de señalética, ubicadas en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, donde se pudo documentar que las estaciones que mayores avances registran en cuanto a la conexión peatonal y de Cetram son las de Xaltocan y Los Agaves.

En Xaltocan, la penúltima estación, ubicada en el municipio de Nextlalpan, la construcción de la pasarela peatonal que llega al mezzanine, así como el paradero de autobuses que cuenta con cuatro islas para el ascenso y descenso de pasajeros, ya fueron concluidos. Este espacio fue el primero en ser concluido.

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Un caso similar ocurre con la segunda estación, Los Agaves, localizada en Tultepec, donde la estructura metálica del puente ya fue terminada para llegar al respectivo Cetram, de cara a la próxima puesta en operación del Tren al AIFA.

El paradero de autobuses tiene tres islas para ubicación de los pasajeros antes del abordaje o para bajar del transporte público, y ya cuenta con la aplicación de la pintura y colocación de enmallado y luminarias.

En cuanto a progreso de obra para la conexión peatonal y del Centro de Transferencia Modal le sigue la estación número cinco de la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-AIFA: Nextlalpan, situada en el municipio del mismo nombre.

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En el Cetram no hay islas como en los demás y tiene menores dimensiones, además de que todavía se realizan trabajos de señalización e instalación de luminarias, mismas que cuentan con tecnología para su funcionamiento con energía solar.

Para la segunda estación denominada Cueyamil, en Tultitlán, la obra del Cetram tiene cuatro bahías o islas para los usuarios y su puente peatonal para conectar con la estación ya fue terminado.

Sin embargo, en el otro extremo, vecinos de la colonia Bosques de Tultitlán insisten en solicitar la construcción de un puente para entrar a la estación del Suburbano.

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Mientras que en la cuarta estación llamada Prados Sur, también en Tultitlán, su Cetram tendrá cuatro bahías y le hace falta la estructura peatonal para entrar. El puente construido se ubica del lado de la colonia que ha dado el nombre a la estación y aún falta el que llegará al paradero.

En la tercera estación, Teyahualco, localizada en Tultepec, no se contará con paradero de autobuses. Sin embargo, su pasarela para los usuarios está casi lista, la cual desemboca a un campo de futbol en la calle Emiliano Zapata. En este lugar y en la estación Los Agaves, los vecinos frenaron en tres ocasiones su construcción para exigir mejoras viales, hidráulicas y el pago de viviendas dañadas por las obras.