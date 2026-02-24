Cuautitlán Izcalli, Méx.— En el contexto del próximo Mundial de la FIFA 2026 que será inaugurado el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, Ferrocarriles Suburbanos se prepara para mantener los niveles de seguridad para usuarios y evitar el ambulantaje dentro de los vagones, informó Max Noria Anguiano, director de Comercialización y Administración de Riesgos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, además de informar que alistan una serie de actividades recreativas con motivo del torneo de fútbol más importante del mundo, precisó que mantendrán coordinación con las autoridades federales y de la Ciudad de México para ofrecer seguridad a la gente que día con día usa el servicio, así como para los turistas.

Puntualizó que desde el inicio de operaciones del Tren Suburbano, que conecta al Estado de México con la Ciudad de México, no han permitido la operación de vendedores ambulantes ni dentro de los vagones ni en las siete estaciones, debido a la implementación de guardias de seguridad dentro y fuera de las mismas.

“Nunca se han permitido [vendedores ambulantes]. Reforzamos todos nuestros ingresos y salidas y de esa manera pudimos contener. Queremos seguir manteniendo los mismos estándares”, mencionó Noria Anguiano.

El ambulantaje solo duró unos meses cuando iniciaron operaciones, en 2008, recordó, y respecto a otro tipo de incidentes como casos de acoso, afirmó que cuentan con protocolos establecidos para actuar.

Sin embargo, especificó que la incidencia es baja aún y cuando 58% de los usuarios que viajan en el Tren Suburbano son mujeres. El director de Comercialización y Administración de Riesgos de Ferrocarriles Suburbanos refirió que desde 2008 realizan encuestas de satisfacción y en la más reciente, del bimestre noviembre-diciembre de 2025, obtuvieron un ligero incremento en la calificación de la gente, pasando de 8.7 a 8.8, donde la rapidez sigue siendo el atributo más valorado por los usuarios y 98% dicen sentirse seguros o muy seguros.

“Ya no somos un sistema joven, hemos logrado madurar, pero a pesar de este tiempo hemos logrado mantener estándares de calidad en todos nuestros sistemas”, explicó, al tiempo de informar que en 2025 cambiaron 12 sistemas de escaleras eléctricas en seis estaciones, en las que había opción de darles mantenimiento, pero optaron por renovarlas.

El Tren Suburbano cruza por el Estado de México en las estaciones Cuautitlán, Tultitlán, Lechería, San Rafael y Tlalnepantla; y para la Ciudad de México en Fortuna y la terminal Buenavista.

Actualmente se construye, por parte del gobierno federal, la ampliación del Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y se estima concluya antes de la Semana Santa la cual es en el mes de abril.