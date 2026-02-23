Pese a la gran expectativa por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA este año en México, Estados Unidos y Canadá, especialistas descartan un incremento considerable en la capacidad aérea, pues muchos aficionados preferirán disfrutar el evento desde casa por los altos precios de las entradas a los partidos, vuelos, hospedaje y comida.

De acuerdo con la consultora en aviación OAG, regularmente los vuelos entre junio y julio van ocupados a 90% de su capacidad debido a que se presentan las vacaciones escolares en Estados Unidos y el verano en Canadá, pero el incremento de vuelos o frecuencias es modesto.

Con cifras a mediados de febrero, OAG estima un incremento de la capacidad aérea de 4% para junio y julio en Canadá.

A la espera del silbatazo inicial

En el caso de Estados Unidos, el mercado aéreo más grande de la región, prevé un alza de 0.6% para ambos meses.

En tanto, para México se anticipa un incremento de 1.6% en cuanto a la capacidad de las aerolíneas, pasando de 19.3 millones de asientos ofertados entre junio y julio de 2025 a apenas 19.6 millones entre el mismo lapso de este año.

“Ante la limitada capacidad adicional que ofrece el mercado, las diversas aerolíneas buscarán maximizar sus ingresos durante el Mundial.

“Sin embargo, para los aficionados la prioridad será encontrar las maneras más económicas de desplazarse entre partidos y ahorrar lo suficiente para una hamburguesa”, señala OAG mediante un reporte.

La consultora refiere que, durante el último Mundial, en Qatar, se estableció un servicio de transporte terrestre desde Dubái que permitió a muchos aficionados realizar viajes de varios días para ver los partidos, pero es poco probable que este modelo se pueda trasladar a Estados Unidos o Canadá, donde los requisitos de visado dificultan las entradas.

Y aunque las ciudades seleccionadas para albergar partidos cuentan con buenos aeropuertos y, en algunos casos, con aeropuertos con alta frecuencia y una amplia variedad de opciones de vuelos, OAG considera que el precio de los vuelos hará que muchos aficionados busquen opciones más económicas para viajar.

Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible Anáhuac Cancún, dijo que las aerolíneas todavía tienen tiempo para reprogramar sus vuelos y aumentar su capacidad para esos meses, pero tampoco tienen mucho margen de maniobra y lo harán conforme perciban la demanda.

“Si se mantiene esta idea de que los crecimientos no son tan grandes, probablemente se incrementen los precios para aquellos viajeros que se están retrasando en tomar sus decisiones.

“La sensación que existe es que el movimiento que hoy se podría anticipar es más pequeño de lo que se había dicho. En algún momento, el gobierno estimaba unos 5.5 millones de turistas, y no queda claro si son turistas extranjeros o mercado nacional, pero parece muy difícil alcanzar una cifra así”, indicó.

Además, hay que considerar que en México se juegan sólo 13 partidos y hay una capacidad límite en los estadios.

“El Azteca puede recibir como a 80 mil espectadores y el de Monterrey unos 50 mil. Eso ya limita el espacio, y una gran parte del mercado es local”, agregó.

La consultora Deloitte estima que, en el mejor de los casos, llegarían 800 mil turistas a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, siendo 290 mil turistas internacionales y el resto nacionales.

El requisito de visa para Estados Unidos y Canadá también puede ser un factor limitante para detonar el turismo, aunque “generalmente las personas que tienen capacidad adquisitiva para hacer un viaje de esta naturaleza y asistir a los partidos, son mejores candidatos para tener un visado o ya lo tienen”.

“Pero sí puede ser un factor el tema migratorio, todo este activismo xenófobo que hemos visto en la política del gobierno estadounidense podría ser un freno”, apuntó Madrid.

La moneda está en el aire

Por su parte, la consultora Cirium proyecta un incremento de 5.5% en la programación de asientos en rutas internacionales desde y hacia las tres ciudades sede durante junio y julio.

Hacia la Ciudad de México, considerando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se tiene estimada una oferta de 3 millones 811 mil asientos, 5% más que en el mismo periodo de 2025.

Hacia Guadalajara se tiene estimado un incremento de 4.7% con un millón 310 mil asientos ofertados, y para Monterrey se tiene una proyección de 5.5% más asientos, con 5 millones 697 mil.

Madrid agregó que Volaris es la aerolínea que quizá abra más frecuencias de vuelos para el evento deportivo, pero en un rango de un solo dígito.

También es posible que haya varios vuelos charters o privados provenientes de los países cuyas selecciones jugarán en México.

Hasta el momento, los países que han confirmado uno o varios partidos por disputar en México son Sudáfrica, Corea del Sur, Colombia, Túnez, Uzbekistán, Japón, Uruguay y España.