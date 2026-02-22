El consumo de cárnicos por mexicano aumentó 13.5 kilos de 2020 a 2025, lo que equivale a 2.7 kilos más cada año, informó el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

El incremento se debió a los programas de asistencia social y el mayor salario mínimo, según el análisis que tomó datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

“Los mexicanos cada día consumen más proteína animal. Es un reto de los que nos gusta enfrentar, porque habla de un país que demanda alimentos nutritivos y de calidad”, dijo el presidente del Comecarne, Francisco Jaraleño Lara.

En 2020, los mexicanos consumían en promedio 71.2 kilos de carnes de pollo, res, cerdo y pavo, recordó. “Los incrementos superan los 2.7 kilos por persona cada año”, añadió.

Especialistas en cárnicos relacionan el alza con los programas sociales, como la pensión para adultos mayores, el apoyo a mujeres y las becas escolares.

En su opinión, también se debe a los aumentos al salario mínimo general, que pasó de 123.22 a 278.80 pesos al día entre 2020 y 2025.

Las más consumidas

Las estadísticas de Comecarne muestran que el pollo sigue siendo la carne que más se consume en el país, seguida del cerdo y la res.

La ingesta por persona de cerdo creció a una tasa anual de 6.7%; res, 2.7%, y pollo, 2.2%.

En 2020, el consumo promedio de los mexicanos de cerdo fue de 19.2 kilos por persona y subió a 26.5 kilos en 2025.

“México está comiendo más cerdo y no alcanza todavía a atender tanta demanda. No es cuestión de que esté barato, sino que el mercado mexicano necesita cerdo, es increíble la cantidad de cerdo que está requiriendo el país”, dijo el director regional de la US Meat Export Federation, Gerardo Rodríguez.

“Más de 50% de las exportaciones de Estados Unidos de cerdo a México son las piernas con hueso… pero más que proteína preferida es una solución colateral a que los precios de la carne de res están subiendo, el cerdo es la carne que ahorita está barata y la gente se da la oportunidad de comer más cerdo que pollo”.

Añadió que desde 2020, la brecha entre el consumo de pollo y cerdo se ha cerrado.

Las cifras de Comecarne señalan que se consumían 19.2 kilos de cerdo per cápita en 2020 y subió a 26.5 kilos en 2025.

“El consumo per cápita de proteínas en México creció porque estamos muy por debajo del consumo per cápita de proteína diaria y es una problemática muy seria”, hizo ver Rodríguez.

Explicó que se tendría que alcanzar 1.2 gramos de proteína por kilo de masa corporal, pero en México se consumen 0.8 gramos.

Principal cliente de Estados Unidos

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) indicó que México no es autosuficiente en carne de cerdo, por lo que las importaciones van al alza. Desde la perspectiva del grupo que dirige Juan Carlos Anaya, hay una dependencia estructural del exterior, así como una caída en la producción nacional, frente a un creciente consumo.

México se mantiene como el mayor importador mundial de carne de cerdo y principal cliente de Estados Unidos, lo que profundiza su dependencia externa, según GCMA.

El gerente de Estudios Económicos y de Comercio de Comecarne, Ernesto Salazar, dio a conocer que los precios al consumidor de la carne de cerdo aumentaron 3.6% en enero, por debajo de la inflación, pero la res se encareció 16.5%.

Expuso que el consumo de carnes frías, como jamón y embutidos, se redujo 0.7% durante 2025.