Semana Santa 2026; ¿qué días de Cuaresma no se debe comer carne roja?

La Cuaresma dio inicio el pasado 18 de febrero, con el Miércoles de Ceniza. Este periodo litúrgico de 40 días en el que las y los creyentes se preparan para la Pascua, marca un de las tradiciones más importantes en el calendario religioso de millones de mexicanos.

Estos días en vísperas de la Semana Santa de 2026 se caracterizan por prácticas como el ayuno, la oración y la limosna, entendidas como acciones de preparación para recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Lee también VIDEO: captan primer abrazo a “Punch”, mono bebé viral; así fue el conmovedor momento

La Cuaresma empieza con el Miércoles de ceniza. FOTOS Gabriel Pano El Universal

¿Qué días de Cuaresma no se debe comer carne roja?

Entre las costumbres más imprescindibles de este periodo, se encuentra la abstención del consumo de carnes rojas ciertos días de la Cuaresma.

Este 2026, en el Calendario de Cuaresma, estos son los días que no se deberá consumir carnes rojas:

Miércoles 18 de febrero (Miércoles de Ceniza)

Viernes 20 de febrero

Viernes 27 de febrero

Viernes 6 de marzo

Viernes 13 de marzo

Viernes 27 de marzo (Viernes de Dolores)

(Viernes de Dolores) Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Lee también Día del Gato 2026: ¿por qué se celebra tres veces al año esta fecha?; conoce la peculiar razón

Las carnes rojas han estado asociadas con la abundancia, la celebración y el placer. Foto: Freepik

¿Qué significa no comer carnes rojas los viernes de vigilia?

Esta tradición de Cuaresma se remonta al siglo II y tiene un sentido penitencial y simbólico, ya que históricamente las carnes rojas han estado asociadas con la abundancia, la celebración y el placer. Renunciar a ellas durante los viernes de Cuaresma representa un acto de humildad y sacrificio.

En contraste, se permite el consumo de pescado y aves, alimentos considerados más sencillos y vinculados con el agua y el cielo.

La abstinencia de carnes rojas simboliza sacrificar los placeres terrenales del cuerpo para dominar el cuerpo, y fortalecer y elevar el espíritu.

*Con información de Ana Karen Velázquez.

También te interesará:

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu