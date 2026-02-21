Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles del presidente Donald Trump, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hizo un análisis sobre el alcance del fallo, las alternativas de la Casa Blanca y las implicaciones para México.

Tras la determinación, Trump anunció un arancel global de 10% al amparo de la Sección 122 que permite restricciones temporales a importaciones, como cuotas o aranceles de hasta 15% hasta por 150 días, para proteger la economía de EU ante desequilibrios en la balanza de pagos.

Además, se iniciarán nuevas investigaciones bajo la Sección 232 y la Sección 301; la primera autoriza restricciones a importaciones que amenacen la seguridad nacional, mientras que la segunda permite represalias comerciales contra prácticas desleales o violaciones de tratados.

Asimismo, aún está pendiente definir el mecanismo para reintegrar los aranceles pagados en las aduanas estadounidenses, estimados en 175 mil millones de dólares.

De acuerdo con el IMCO, el fallo del supremo estadounidense no afecta las medidas arancelarias impuestas por el gobierno al amparo de otros instrumentos jurídicos, como la Sección 232, bajo el argumento de seguridad nacional.

Afirma que la resolución de la Corte sienta un precedente que fortalece el Estado de derecho, acota la discrecionalidad en la política comercial y envía una señal de certidumbre a los socios comerciales de Estados Unidos y a los mercados.

¿Qué aranceles de EU impactan a México?

Para el caso de México, el IMCO señala que se mantiene una ventaja relativa para los productos mexicanos en el acceso al mercado estadounidense, aunque en menor medida.

Recuerda que actualmente el país está sujeto a aranceles aplicados bajo la Sección 232 en sectores estratégicos como el automotriz, así como en productos de acero, aluminio y cobre, entre otros bienes.

Sin embargo, de acuerdo con la orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, estos bienes no estarán afectados por el arancel de 10%.

Considera que el nuevo arancel global de 10% -que aumentará a 15%, según anunció este sábado el presidente Trump- se aplicará únicamente a los bienes que no cumplan con el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En tanto que desaparece el arancel de 25% aplicado a los productos que no cumplen con las reglas del T-MEC.

Así, además de los productos que no cumplan con el T-MEC y que pagarán 10%, los aranceles que impactan a México son:

Autobuses: 10%

Gabinetes y muebles de cocina: 25%

Muebles de madera: 25%

Madera blanda y madera aserrada: 10%

Automóviles, camiones y autopartes (excepto el contenido estadounidense) 25%

Cobre: 50%

Acero y aluminio: 50%

De acuerdo con el IMCO, el fallo fortalece la certidumbre jurídica regional al establecer que el Ejecutivo de EU no puede modificar de manera amplia las condiciones comerciales sin respaldo legislativo.

Agrega que en un contexto electoral, este elemento introduce un factor político adicional que podría volver más complejas las decisiones comerciales de Estados Unidos.

"El fallo no cambiará la política comercial de la administración Trump, pero sí redefine su margen de maniobra", considera.

mcc