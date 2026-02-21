Washington.— La Corte Suprema anuló ayer los aranceles globales del presidente Donald Trump en una decisión de 6 a 3, lo que le provocó una dura derrota en un tema crucial para su agenda económica. Furioso por la derrota, Trump impuso un arancel global de 10% “para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato”. La Casa Blanca dijo que “bienes de Canadá y México que cumplen con el T-MEC (...) no estarán sujetas al derecho de importación temporal”.

La Casa Blanca informó que “la proclamación impone, por un periodo de 150 días, un arancel de importación ad valorem de 10% sobre los artículos importados a Estados Unidos. El arancel de importación temporal entrará en vigor el 24 de febrero a las 12:01 a. m., hora estándar del este”.

Otros productos exentos son “artículos textiles y prendas de vestir que ingresan libres de aranceles como mercancía de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua bajo el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica”.

La Casa Blanca informó que “en una Orden Ejecutiva separada, el presidente Trump también reafirmó y continuó la suspensión del tratamiento libre de impuestos de minimis para envíos de bajo valor, incluidos los bienes enviados a través del sistema postal internacional, que también estarán sujetos al impuesto de importación temporal impuesto bajo la Sección 122. Además de las medidas de hoy, el presidente ha ordenado a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que utilice su autoridad de la Sección 301 para investigar ciertos actos, políticas y prácticas irrazonables y discriminatorias que obstaculizan o restringen el comercio estadounidense”.

En conferencia, al mediodía, añadió que los gravámenes serán “bajo la Sección 122, por encima de nuestros aranceles normales que ya se están cobrando”.

Destacó que “efectivamente e inmediatamente, todos los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 y los aranceles existentes de la Sección 301 (...) permanecen plenamente en su lugar”.

“El fallo (...) sobre los aranceles es profundamente decepcionante”, dijo Trump después de que la Corte fallara que no tiene facultades en tiempos de paz para imponer aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

Hernán Molina, analista político, dijo a EL UNIVERSAL que la decisión de la Corte “es muy sana para la República porque uno de los tres poderes le puso un límite al otro”. Añadió que “es muy sano para el resto del mundo”.

Una estimación de reembolso de 175 mil millones de dólares del Modelo Presupuestario de Penn-Whar- ton se elaboró a petición de la agencia de noticias Reuters.

El economista Iván Jiménez agregó que la medida “también abre la puerta a reclamaciones de devolución multimillonarias. En términos políticos, la decisión marca la derrota más significativa de Trump en su segundo mandato y establece un precedente que restringe la discrecionalidad presidencial en el comercio internacional. La decisión de la Suprema Corte también redefine los límites del poder presidencial en materia comercial”.

Octavio Pescador, académico de la UCLA y analista investigador, dijo a EL UNIVERSAl que el fallo “es el golpe más fuerte que le ha ofrecido otro poder constitucional a Trump. No sólo en este mandato, en ambos. Le pone un límite a su poder en términos geopolíticos, de negociación, intimidación, en el caso interno, y en el externo, elimina un argumento retórico que utiliza para mostrarse como el salvador de la integridad nacional y el respeto de EU hacia el exterior”.

Por otro lado, Trump agradeció a los jueces discrepantes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores de los nueve que componen el Supremo.

Trump insistió en que “tengo derecho a imponer aranceles y siempre lo he tenido”. Tras fallo de la Corte Suprema, la Unión Europea dijo que analizan medida. “Trabajaremos con administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para Reino Unido y el resto del mundo”, indicó un portavoz del gobierno británico. La decisión de la Corte Suprema “refuerza la posición de Canadá” según la cual estos aranceles son “injustificados”, estimó Dominic LeBlanc, ministro canadiense encargado de relación comercial con EU. Con información de Max Aub