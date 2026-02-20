El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevo arancel global del 10%, luego de que la Corte Suprema anuló sus aranceles globales este viernes.

"Hoy voy a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% además de los aranceles que ya se cobran", anunció el mandatario estadounidense.

Añadió que será bajo una ley comercial conocida como Sección 122 luego del fallo histórico de la Corte Suprema contra sus gravámenes globales.

Trump también dijo a los periodistas que iniciará varias investigaciones nuevas que son precursoras necesarias para imponer aranceles bajo una ley comercial separada conocida como Sección 301.

Agregó que "la buena noticia es que existen métodos, prácticas, estatutos y autoridades, reconocidos por todo el tribunal en esta terrible decisión... que son incluso más contundentes que las tarifas de la IEEPA" Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

"Tenemos alternativas. Excelentes alternativas", dijo Trump. Mencionó que el fallo le abrió la puerta para poder ir en "probablemente una dirección en la que debería haber ido la primera vez".

mcc