Más Información
FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido
José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales
Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice
Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"
Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto
Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento
Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"
Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevo arancel global del 10%, luego de que la Corte Suprema anuló sus aranceles globales este viernes.
"Hoy voy a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% además de los aranceles que ya se cobran", anunció el mandatario estadounidense.
Añadió que será bajo una ley comercial conocida como Sección 122 luego del fallo histórico de la Corte Suprema contra sus gravámenes globales.
Trump también dijo a los periodistas que iniciará varias investigaciones nuevas que son precursoras necesarias para imponer aranceles bajo una ley comercial separada conocida como Sección 301.
Agregó que "la buena noticia es que existen métodos, prácticas, estatutos y autoridades, reconocidos por todo el tribunal en esta terrible decisión... que son incluso más contundentes que las tarifas de la IEEPA" Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
"Tenemos alternativas. Excelentes alternativas", dijo Trump. Mencionó que el fallo le abrió la puerta para poder ir en "probablemente una dirección en la que debería haber ido la primera vez".
Lee también "Malditas cortes", dice Trump tras fallo de la Corte sobre sus aranceles, reporta CNN; "¿Entonces es una derrota?"
Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU y los tumba; es una derrota significativa para el republicano
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]