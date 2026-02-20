Más Información

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

Corte anula aranceles de Trump y estos son los alcances; ¿Qué gravámenes quedan sin efectos?

Corte anula aranceles de Trump y estos son los alcances; ¿Qué gravámenes quedan sin efectos?

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables

Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables

Detienen a 31 personas por robo de vehículos y autopartes en 9 alcaldías de la CDMX; fueron presentadas ante el MP

Detienen a 31 personas por robo de vehículos y autopartes en 9 alcaldías de la CDMX; fueron presentadas ante el MP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevo arancel global del 10%, luego de que la Corte Suprema anuló sus este viernes.

"Hoy voy a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% además de los aranceles que ya se cobran", anunció el mandatario estadounidense.

Añadió que será bajo una ley comercial conocida como Sección 122 luego del fallo histórico de la Corte Suprema contra sus gravámenes globales.

Trump también dijo a los periodistas que iniciará varias investigaciones nuevas que son precursoras necesarias para imponer aranceles bajo una ley comercial separada conocida como Sección 301.

Agregó que "la buena noticia es que existen métodos, prácticas, estatutos y autoridades, reconocidos por todo el tribunal en esta terrible decisión... que son incluso más contundentes que las tarifas de la IEEPA" Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

"Tenemos alternativas. Excelentes alternativas", dijo Trump. Mencionó que el fallo le abrió la puerta para poder ir en "probablemente una dirección en la que debería haber ido la primera vez".

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave. Foto: Adobe / Beca Jóvenes Construyendo el Futuro

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave

Visa americana/ iStock/Prostock-Studio/CBP

Viajes a Estados Unidos: ¿Qué actividades permite y qué NO permite la visa láser?

Trabajadora de limpieza/ iStock/AndreyPopov

Buscan 60 trabajadoras de limpieza en Orlando, Florida: Aquí el salario y los requisitos

CURP Biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde. Foto: Especial / BBVA

CURP biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela