Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU y los tumba; es una derrota significativa para el republicano

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables

Detienen a 31 personas por robo de vehículos y autopartes en 9 alcaldías de la CDMX; fueron presentadas ante el MP

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los amplios del presidente Donald Trump, asestándole una importante derrota en un tema crucial de su agenda económica. Trump reaccionó contra la decisión y dijo que era una desgracia e incluso lanzó un "estas malditas cortes", reportó CNN.

El medio The Wall Street Journal (WSJ) agregó que "Trump acababa de comenzar una reunión a puertas cerradas en la Casa Blanca con los gobernadores cuando uno de sus asesores comerciales le entregó un trozo de papel".

"¿Entonces es una derrota?", preguntó Trump al asesor, según personas presentes en la sala. El asesor confirmó la decisión de la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump. Foto: AFP
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump. Foto: AFP

Según el WSJ, "poco después de conocer la decisión de la Corte Suprema, Trump interrumpió una sesión de preguntas y respuestas con los gobernadores y abandonó la sala. Dijo que necesitaba irse para trabajar en su respuesta al fallo".

Trump dará una conferencia de prensa para hablar sobre el fallo de la Corte Suprema en contra de una parte importante de sus aranceles, informó la portavoz Karoline Leavitt. La rueda de prensa comenzará a las 12H45 (17H45 GMT), señaló la vocera en X.

