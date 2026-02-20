Más Información
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, asestándole una importante derrota en un tema crucial de su agenda económica. Trump reaccionó contra la decisión y dijo que era una desgracia e incluso lanzó un "estas malditas cortes", reportó CNN.
El medio The Wall Street Journal (WSJ) agregó que "Trump acababa de comenzar una reunión a puertas cerradas en la Casa Blanca con los gobernadores cuando uno de sus asesores comerciales le entregó un trozo de papel".
"¿Entonces es una derrota?", preguntó Trump al asesor, según personas presentes en la sala. El asesor confirmó la decisión de la Corte Suprema.
Lee también Empresas piden indemnizaciones por los aranceles de Trump; devoluciones "servirán como un impulso económico", afirman
Según el WSJ, "poco después de conocer la decisión de la Corte Suprema, Trump interrumpió una sesión de preguntas y respuestas con los gobernadores y abandonó la sala. Dijo que necesitaba irse para trabajar en su respuesta al fallo".
Trump dará una conferencia de prensa para hablar sobre el fallo de la Corte Suprema en contra de una parte importante de sus aranceles, informó la portavoz Karoline Leavitt. La rueda de prensa comenzará a las 12H45 (17H45 GMT), señaló la vocera en X.
Unión Europea insta a EU a rebajar los aranceles tras fallo de la Corte Suprema; máximo tribunal los declaró ilegales
