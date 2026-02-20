Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU y los tumba; es una derrota significativa para el republicano

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables

Detienen a 31 personas por robo de vehículos y autopartes en 9 alcaldías de la CDMX; fueron presentadas ante el MP

Bruselas.- La pidió a Estados Unidos que reduzca los después de que la Corte Suprema de este país haya declarado ilegales los gravámenes que el presidente Donald Trump ha impuesto al resto del mundo desde su llegada a la Casa Blancal.

"Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos", dijo el portavoz de Comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Gil, en un comunicado.

El portavoz añadió que Bruselas está analizando la sentencia y que está en contacto con la administración estadounidense para saber cómo pretende aplicarla.

Gobierno de Trump se extralimitó en sus poderes: Corte

Este viernes, la Corte Suprema estadounidense dictaminó que que el gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

Con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una guerra comercial, Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo por el que la UE aceptó un gravamen general del 15%, a cambio de que Estados Unidos exportase sus bienes industriales libres de aranceles.

Desde entonces, una gran mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15%, pero la UE aún no aplica el 0 % a los bienes estadounidenses, porque el Parlamento Europeo todavía no ha ratificado el acuerdo.

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes. Foto: AP
Está previsto que lo haga el próximo mes de marzo, después de que la mayoría de grupos de la Eurocámara hayan negociado una cláusula para suspender el pacto si Trump amenaza a la UE con nuevos aranceles y han pedido a Washington que reduzca los que impone al acero y el aluminio, actualmente del 50%.

Unas demandas que los grupos parlamentarios negociaron antes de conocer la sentencia que hoy dictó el Tribunal Supremo en Washington.

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.

Funcionarios de la Administración estadounidense ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente en función de otras normas legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares.

