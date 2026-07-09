Con la ronda de cuartos de final a punto de comenzar, quedan sólo siete partidos para la definición del Mundial —ocho si se incluye el cruce por el tercer lugar— y la expectativa por conocer al campeón es cada vez más grande.

Para muchos , su pronóstico es reservado, porque creen que cada selección tiene sus argumentos para levantar el trofeo. Sin embargo, las casas de apuestas rompen con esa incertidumbre y tienen a sus favoritos.

El máximo candidato a consagrarse es Francia, con un momio +187. Es decir, si apuestas 500 pesos a que los galos levantarán el trofeo el próximo 19 de julio y se cumple tu pronóstico, te llevarías mil 437 pesos de ganancia.

La confianza está puesta sobre Kylian Mbappé, que lleva siete goles en cinco partidos, pero primero deberán superar a Marruecos en cuartos de final.

En segundo lugar aparece España, con un momio de +350. Si se apuestan 500 pesos y aciertan, podrías llevar de ganancia 2 mil 250. Los dos países con más posibilidades de ser campeón según las casas de apuestas, se enfrentarían en una hipotética semifinal si es que Francia vence a Marruecos y España hace lo propio frente a Bélgica.

El resto de los campeones del mundo que quedan con vida en el torneo, como Argentina e Inglaterra, ocupan el tercer y cuarto lugares, respectivamente.

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La Albiceleste cuenta con un momio de +400, por lo que si se apuestan 500 pesos a que Lionel Messi resulta bicampeón podrían tener 2 mil 500 pesos de ganancia; si ponen la misma cantidad a los Tres Leones, se ganarían 2 mil 750 pesos.

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