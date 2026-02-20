Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está considerando un ataque militar limitado contra Irán, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.
Cuando un periodista le preguntó si "contemplaba un ataque militar limitado si Irán no llega a un acuerdo", Trump respondió: "Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando".
Apenas este viernes, la República Islámica dijo que Estados Unidos no le ha pedido renunciar al enriquecimiento de uranio en las conversaciones mantenidas el martes en Ginebra bajo mediación de Omán.
