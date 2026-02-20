Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU; es una derrota significativa para el republicano

Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU; es una derrota significativa para el republicano

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables

Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables

Suben remisiones al MP por quitar sellos del Invea

Suben remisiones al MP por quitar sellos del Invea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está considerando un ataque militar limitado contra , en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Cuando un periodista le preguntó si "contemplaba un ataque militar limitado si Irán no llega a un acuerdo", Trump respondió: "Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando".

Apenas este viernes, la República Islámica dijo que Estados Unidos no le ha pedido renunciar al enriquecimiento de uranio en las conversaciones mantenidas el martes en Ginebra bajo mediación de Omán.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave. Foto: Adobe / Beca Jóvenes Construyendo el Futuro

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave

Visa americana/ iStock/Prostock-Studio/CBP

Viajes a Estados Unidos: ¿Qué actividades permite y qué NO permite la visa láser?

Trabajadora de limpieza/ iStock/AndreyPopov

Buscan 60 trabajadoras de limpieza en Orlando, Florida: Aquí el salario y los requisitos

CURP Biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde. Foto: Especial / BBVA

CURP biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela