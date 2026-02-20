Estados Unidos no pidió a Irán renunciar al enriquecimiento de uranio en las conversaciones mantenidas el martes en Ginebra bajo mediación de Omán, afirmó el canciller iraní, Abás Araqchi.

"No hemos propuesto ninguna suspensión, y Estados Unidos no ha pedido enriquecimiento cero", afirmó Araqchi en una entrevista al canal estadounidense MSNBC, difundida este viernes.

Según el canciller, el siguiente paso que tendrá que dar Irán será presentarle a Washington un borrador de posible acuerdo "en los próximos dos o tres días".

"De lo que estamos hablando ahora es de cómo garantizar que el programa nuclear de Irán, incluyendo el enriquecimiento [de uranio] es pacífico y que seguirá siendo pacífico para siempre", explicó Araqchi.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció varias veces en favor de prohibir totalmente a Irán el enriquecimiento de uranio, una exigencia que Teherán considera una línea roja en sus negociaciones sobre su programa nuclear.

Washington y Teherán concluyeron el martes pasado una segunda ronda de negociaciones, mediadas por Omán, en la ciudad suiza de Ginebra.

La anterior ronda fue el 6 de febrero en Omán. Era la primera vez que representantes de ambos países se reunían tras la guerra de 12 días entre Irán e Israel del pasado junio, en la que Washington intervino bombardeando instalaciones nucleares de la república islámica.

El jueves, Trump sugirió que Estados Unidos podría atacar de nuevo a Irán si Teherán no alcanzaba un pacto con Washington en un plazo de diez días, que después alargó a quince.

Los países occidentales acusan a Irán de querer dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega, insistiendo en su derecho a enriquecer uranio con fines civiles.

Cuando se enriquece en entre un 3% y un 5%, el uranio sirve para alimentar centrales nucleares para producir electricidad. Cuando el enriquecimiento es de hasta el 20%, se pueden producir isótopos que se utilizan, por ejemplo, en el diagnóstico de algunos tipos de cáncer.

A partir de ese umbral, el uranio enriquecido puede tener aplicaciones militares, según los expertos. Para fabricar una bomba atómica, debe estar enriquecido en el 90%.

