El presidente Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que su país está dispuesto a que haya una verificación de que no busca dotarse de armas atómicas, coincidiendo con el ciclo de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear.
"No estamos buscando en absoluto tener armas nucleares", declaró Pezeshkian en una entrevista publicada este martes. "Si alguien quiere verificarlo, estamos dispuestos a que se lleve a cabo dicha verificación".
