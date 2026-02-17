Más Información

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

EU lanza 3 nuevos ataques en el Pacífico y el Caribe contra supuestas narcolanchas; hay 11 muertos

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

ASF reporta presuntos daños al erario por más de 65 mil mdp en ejercicio presupuestal 2024; realizó 2 mil 265 auditorías

Avanza en Senado nuevo permiso para que 12 soldados de EU ingresen a México; capacitarán a tropas nacionales

Sheinbaum: Vamos a enviar más ayuda humanitaria a Cuba; reitera desacuerdo con imposición de aranceles anunciada por Trump

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

El presidente , Masud Pezeshkian, afirmó que su país está dispuesto a que haya una verificación de que no busca dotarse de armas atómicas, coincidiendo con el ciclo de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear.

"No estamos buscando en absoluto tener armas nucleares", declaró Pezeshkian en una entrevista publicada este martes. "Si alguien quiere verificarlo, estamos dispuestos a que se lleve a cabo dicha verificación".

