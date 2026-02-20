Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

Suben remisiones al MP por quitar sellos del Invea

Suben remisiones al MP por quitar sellos del Invea

Se reducen armas aseguradas en la CDMX por la FGR

Se reducen armas aseguradas en la CDMX por la FGR

La red social X, propiedad de Elon Musk, anunció que recurrió la multa de 142 millones de dólares que le impuso en diciembre pasado la (UE) por haber infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) del bloque.

La sanción correspondía a las infracciones notificadas en julio de 2024 a X, cuando la UE acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul, que supuestamente certifica las fuentes de información.

La UE consideró que la plataforma no era lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y no respetaba la obligación de acceso a datos internos por parte de investigadores acreditados.

Lee también

Se trataba de la primera sanción emitida por la Comisión Europea en el marco de la Ley de Servicios Digitales, aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales y peligrosos en línea.

"Esta decisión de la UE resulta de una investigación incompleta y superficial, de graves errores de procedimiento, de una interpretación rebuscada de las obligaciones que se derivan de la DSA y de violaciones sistemáticas de los derechos de la defensa y de las exigencias fundamentales de un procedimiento regular", afirmó la red social en su plataforma.

Un portavoz de la Unión Europea dijo a la AFP que la Comisión Europea había sido informada del recurso presentado por X. "La comisión está preparada para defender su decisión ante la corte", dijo.

Lee también

Marca azul "voló" tras la compra de Twitter por Elon Musk

Antes de que Musk comprara la plataforma en 2022, la red, que entonces se llamaba Twitter, otorgaba la marca azul (o "tick azul") a los usuarios tras un proceso de verificación de identidad, destinado a evitar fraudes.

Pero tras adquirirla y rebautizarla "X", Elon Musk reservó esas etiquetas a los suscriptores de pago, lo cual podría, según la UE, inducir a error a los usuarios.

En el marco del mismo caso, los reguladores de la UE continúan investigando a X por posible difusión de contenidos ilegales y manipulación de información.

Lee también

La primera parte de la investigación contra X parecía estancada desde 2024.

Pero en enero de este año, la UE abrió otra investigación contra X, también en virtud de la DSA, por unas imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok, el asistente de inteligencia artificial de la plataforma.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave. Foto: Adobe / Beca Jóvenes Construyendo el Futuro

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave

Visa americana/ iStock/Prostock-Studio/CBP

Viajes a Estados Unidos: ¿Qué actividades permite y qué NO permite la visa láser?

Trabajadora de limpieza/ iStock/AndreyPopov

Buscan 60 trabajadoras de limpieza en Orlando, Florida: Aquí el salario y los requisitos

CURP Biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde. Foto: Especial / BBVA

CURP biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela