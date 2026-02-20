La red social X, propiedad de Elon Musk, anunció que recurrió la multa de 142 millones de dólares que le impuso en diciembre pasado la Unión Europea (UE) por haber infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) del bloque.

La sanción correspondía a las infracciones notificadas en julio de 2024 a X, cuando la UE acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul, que supuestamente certifica las fuentes de información.

La UE consideró que la plataforma no era lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y no respetaba la obligación de acceso a datos internos por parte de investigadores acreditados.

Se trataba de la primera sanción emitida por la Comisión Europea en el marco de la Ley de Servicios Digitales, aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales y peligrosos en línea.

"Esta decisión de la UE resulta de una investigación incompleta y superficial, de graves errores de procedimiento, de una interpretación rebuscada de las obligaciones que se derivan de la DSA y de violaciones sistemáticas de los derechos de la defensa y de las exigencias fundamentales de un procedimiento regular", afirmó la red social en su plataforma.

Un portavoz de la Unión Europea dijo a la AFP que la Comisión Europea había sido informada del recurso presentado por X. "La comisión está preparada para defender su decisión ante la corte", dijo.

Marca azul "voló" tras la compra de Twitter por Elon Musk

Antes de que Musk comprara la plataforma en 2022, la red, que entonces se llamaba Twitter, otorgaba la marca azul (o "tick azul") a los usuarios tras un proceso de verificación de identidad, destinado a evitar fraudes.

Pero tras adquirirla y rebautizarla "X", Elon Musk reservó esas etiquetas a los suscriptores de pago, lo cual podría, según la UE, inducir a error a los usuarios.

En el marco del mismo caso, los reguladores de la UE continúan investigando a X por posible difusión de contenidos ilegales y manipulación de información.

La primera parte de la investigación contra X parecía estancada desde 2024.

Pero en enero de este año, la UE abrió otra investigación contra X, también en virtud de la DSA, por unas imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok, el asistente de inteligencia artificial de la plataforma.

