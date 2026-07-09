Como cada mes, la Central de Inteligencia Política (CIP) presenta el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Junio estuvo marcado por el arranque del Mundial 2026, que funcionó como gran organizador de la agenda mediática del gabinete: quienes supieron vincularse al torneo tuvieron sus mejores meses del año; quienes no lograron salir de sus propias crisis, lo pagaron caro. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) siguió siendo el flanco más costoso del gobierno federal.

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Los destacados

Rosa Icela Rodríguez-Segob

Su mejor mes en cobertura efectiva desde el inicio del sexenio. La paradoja es que Gobernación volvió a ser el epicentro del conflicto magisterial, pero en esta ocasión la narrativa giró a su favor. La desactivación del plantón de la Sección 22 mediante el diálogo y el mantenimiento de las puertas abiertas con la CNTE en plena antesala del Mundial le dieron una cobertura mayoritariamente positiva.

Josefina Rodríguez-Sectur

El Mundial le tendió la alfombra roja más larga del año: 94% de cobertura positiva. La ocupación hotelera de hasta 95%, los récords de visitantes, la aplicación México Invita, los quioscos ContiGO y la oferta gastronómica y cultural para delegaciones extranjeras compusieron un mes sin prácticamente notas negativas. El Mundial fue para Sectur lo que Semana Santa fue en abril: una alfombra que no siempre estará ahí.

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Ricardo Trevilla–Defensa

Mes sólido y diversificado. El decomiso histórico de sustancias químicas, la captura de El Gabito en Mazatlán, el rescate del niño venezolano tras el doble terremoto, el auxilio humanitario a Venezuela y el Plan DN-III-E ante lluvias y el ciclón Boris le dieron una cobertura de 84% positivo.

El único tema negativo relevante fue la vinculación de la jueza de Nueva York al general Gerardo Mérida con el narcotráfico, que no logró contaminar el balance general.

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Omar García Harfuch–SSPC

Tercer mes consecutivo con alto saldo positivo. Las capturas de La Muñeca en Yautepec y Sierra 1 en Michoacán, y el decomiso de 24 mil litros de metanfetamina en Los Mochis fueron sus operativos más mediáticos.

La reunión con el embajador de Estados Unidos ante las amenazas de Donald Trump y el despliegue de 56 mil policías para el Mundial reforzaron su narrativa de control. El bloqueo de la AMOTAC —que se resolvió vía diálogo con Gobernación— fue su único tema negativo de peso.

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Los rezagados

Leticia Ramírez–Bienestar

Mes prácticamente inexistente en términos de gestión propia; 96% de su cobertura fue neutra, dominada por el vandalismo de la CNTE en sus oficinas de Paseo de la Reforma y la presencia de la presidenta Sheinbaum pasando revista a obras del Bienestar.

La secretaria apenas asomó como protagonista. Una dependencia que en junio fue más escenario que actor.

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Raquel Buenrostro–Anticorrupción

El caso del IMSS-Bienestar y la farmacéutica Zdenko absorbió 74% de su cobertura con tono neutro, lo que la dejó sin espacio para posicionar su propia agenda.

Fue el mes más gris de Buen- rostro en lo que va del año. La Secretaría Anticorrupción opera bien cuando investiga; comunica mal cuando la investigación la rebasa.

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Mario Delgado–SEP

Tercer mes consecutivo en terreno negativo y el segundo peor de cualquier secretario en los datos del ARMA. La CNTE consumió el mes entero. Las mesas de diálogo en Gobernación, que los maestros respondieron con ruedas de prensa paralelas, los bloqueos y vandalismo en las instalaciones de la SEP y las concesiones sucesivas —800 millones para Oaxaca, Chiapas y Guerrero; desaparición de la Usicamm; estímulos de retiro exclusivos— generaron una narrativa de secretario en retirada permanente. El Mundial, lejos de rescatarlo, apenas mereció una nota sobre suspensión de clases en CDMX durante la inauguración.

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