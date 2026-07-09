Estrasburgo.— “Es un momento histórico, estamos dando un salto adelante en las relaciones entre México y la Unión Europea [UE]”. Con esas palabras, el eurodiputado Javi López describió la ratificación, ayer en el Parlamento Europeo, del Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre México y la Unión Europea, que entrará en vigor una vez que concluyan los procedimientos de ratificación en cada país.

Con 479 votos a favor, 119 en contra y 65 abstenciones, los eurodiputados aprobaron la resolución con la cual dan el consentimiento al AGM, que entrará en vigor una vez concluyan los procedimientos de ratificación en cada país. “El que en un contexto como el actual un acuerdo de libre comercio logre tan amplio apoyo, es realmente trascendental”, dijo a EL UNIVERSAL el eurodiputado Borja Giménez Larraz, coautor de las resoluciones.

El hemiciclo de Estrasburgo igualmente aprobó el crítico informe que acompañó el procedimiento de aprobación del acuerdo con 388 votos favorables, 161 en contra y 120 abstenciones.

Con las votaciones en el pleno, Europa prácticamente ha hecho toda la tarea para que pueda entrar en vigor el nuevo acuerdo comercial. Los documentos ahora volverán al Consejo Europeo, que prevé aprobarlos este mes sin objeciones y debate.

De la parte mexicana, falta aún el visto bueno del Congreso.

López calificó la ratificación del acuerdo como “una apuesta por el multilateralismo, el diálogo, por un comercio basado en normas, predecible y además con altos estándares sociales, ambientales y laborales, especialmente en un contexto geopolítico como el actual”.

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“Es un acuerdo enormemente positivo. En un entorno actual en el que parece que muchos de los países están inmersos en el repliegue nacional, la deriva proteccionista, tanto México como la UE mandamos un mensaje claro: abogamos por el libre comercio, el orden internacional basado en reglas y la cooperación para aumentar la prosperidad”, sostuvo Giménez Larraz.

El 17 de enero de 2025, una década después de que los socios expresaran su voluntad por actualizar sus relaciones, la Comisión Europea anunció la conclusión definitiva de las negociaciones, que se fueron postergando, primero por cambios en la arquitectura por la parte europea, y después por la reforma energética de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El pilar comercial modernizará el acuerdo en vigor desde 2000, el primero suscrito por la UE con un país de América Latina, y que al paso de los años quedó obsoleto.

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Liberalización

Entre las novedades del acuerdo modernizado, destaca la liberalización de casi 99% de los productos agroalimentarios. En 2000, sólo 309 de un total de mil 192 líneas arancelarias de los sectores agrícola y pesquero se liberalizaron por completo.

Por ejemplo, las exportaciones de la UE a México de quesos y productos lácteos dejarán de pagar aranceles de 45% y 50%, mientras que las exportaciones mexicanas ganarán libre acceso en carne de cerdo, excepto jamón congelado, y aves de corral, salvo la pechuga de pollo.

En lo que respecta a los servicios, las disposiciones garantizarían el acceso a sectores altamente protegidos, como servicios de telecomunicaciones, marítimos y financieros, mientras que la industria ganará con normas de origen simplificadas.

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México abrirá por vez primera a un socio externo el mercado de la contratación pública federal, valorado en unos 20 mil millones de euros al año. Los europeos podrán participar en las licitaciones públicas, y viceversa.

Habrá mayor protección de las indicaciones geográficas: 568 productos agroalimentarios tradicionales europeos dejarán de venderse en México ilícitamente. Los mexicanos podrán consumir productos más baratos y originales de regiones concretas, como Rioja, Champagne, Parma y Porto.

Creará certidumbre en materia de suministro de materias primas fundamentales, clave en una era en la que existe la tendencia a utilizar estos productos como arma de chantaje político. México abastece 33% de las compras de fluorita de la UE, mineral crucial en el sector de los semiconductores. El texto fija estándares para desmotivar cualquier intento por rebajar las normas medioambientales y laborales, contiene capítulos sobre la corrupción en el ámbito del comercio y la inversión, transparencia, pequeñas y medianas empresas y obstáculos técnicos al comercio. En materia de política de competencia, contiene capítulos sobre subvenciones y paraestatales, así como una cláusula de revisión.

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Giménez Larraz indicó que, tan sólo con la firma del acuerdo, 99% de los productos intercambiados de manera bilateral quedarán libres de aranceles, las exportaciones europeas podrían crecer 75%, el PIB de la UE aumentará en mil 800 millones de euros, los exportadores se ahorrarán 100 millones de euros al año en aranceles y más de 45 mil empresas europeas se verán beneficiadas. México también gana; se estima que el PIB crezca en 6 mil 400 millones.

Esteban Moctezuma Barragán, recién nombrado embajador de México ante la UE, dijo que es un “un día histórico para México”. Detalló que “el siguiente paso es que pasen a México estos acuerdos para que los apruebe, si es el caso, el Senado mexicano”. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que “este año probablemente” entre en funcionamiento el acuerdo. Con información de Eduardo Dina e Ivette Saldaña.

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