Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Monreal habla sobre licencia de Sergio Mayer para asistir a reality show; “no deja de tener el cargo”, dice Kenia López

Anticorrupción pide denuncias formales tras señalamientos de Julio Scherer Ibarra; “la narrativa no es suficiente”, advierte

A 2 años de la tragedia, responsabilizan a Protección Civil por colapso de escenario en mitin de MC en Nuevo León; exigen disculpa pública

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

La dijo que ha habido "pequeños avances" diplomáticos con , pero que todavía persisten las diferencias en el curso de las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida el martes en Ginebra.

"Hubo algo de progreso, pero todavía estamos muy lejos en algunos temas. Creo que se espera que los iraníes nos presenten más detalles en las próximas semanas, por lo que el presidente seguirá observando los avances", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

Leavitt no especificó una fecha límite para que los iraníes lleguen a un acuerdo con pero insistió en que sería "muy sabio" para Irán alcanzar un trato con la Administración del presidente, Donald Trump, para evitar un posible ataque militar.

Preguntada al respecto de esta posibilidad, la portavoz insistió en que la primera opción de con cualquier país del mundo es la diplomacia pero dijo que hay "muchas razones y argumentos" que se podrían utilizar para lanzar un ataque contra la nación persa.

"En lo que respecta a Irán, el presidente tiene que tomar una decisión, y la tomará, no voy a revelar cuál podría ser su decisión antes de que la tome. Aún quedan muchos detalles por discutir", declaró Leavitt.

El equipo negociador estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, sostuvo conversaciones indirectas este martes en Ginebra con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, con mediación de Omán.

En el diálogo, ambas partes abordaron cuestiones técnicas sobre el levantamiento de sanciones y compromisos nucleares.

Washington insistió en incluir el programa de misiles balísticos iraní, lo que Teherán rechazó, evidenciando amplias diferencias.

Tras la reunión en la ciudad suiza, anunció que se había alcanzado un consenso sobre unos "principios generales" de un acuerdo nuclear, mientras que Washington reconoció avances, pero afirmó que los iraníes "aún no están dispuestos a reconocer" líneas rojas establecidas por

