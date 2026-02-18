Más Información

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Monreal habla sobre licencia de Sergio Mayer para asistir a reality show; “no deja de tener el cargo”, dice Kenia López

Monreal habla sobre licencia de Sergio Mayer para asistir a reality show; “no deja de tener el cargo”, dice Kenia López

Anticorrupción pide denuncias formales tras señalamientos de Julio Scherer Ibarra; “la narrativa no es suficiente”, advierte

Anticorrupción pide denuncias formales tras señalamientos de Julio Scherer Ibarra; “la narrativa no es suficiente”, advierte

A 2 años de la tragedia, responsabilizan a Protección Civil por colapso de escenario en mitin de MC en Nuevo León; exigen disculpa pública

A 2 años de la tragedia, responsabilizan a Protección Civil por colapso de escenario en mitin de MC en Nuevo León; exigen disculpa pública

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

Los Ángeles. Ocho de los nueve esquiadores que estaban desaparecidos en una montaña en el norte de tras una avalancha fueron encontrados sin vida, informaron las autoridades locales este miércoles, mientras las operaciones de rescate continúan bajo extremas condiciones climáticas.

"Ocho de los nueve esquiadores fueron hallados sin vida", informó la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, en una rueda de prensa.

"Continuamos buscando a uno de los miembros", agregó Moon, quien resaltó que las duras condiciones climáticas ralentizan el rescate.

Lee también

La avalancha se produjo la mañana del martes en el pico Castle, un conocido destino turístico del Bosque Nacional de Tahoe, en el oeste de Estados Unidos, e impactó a un grupo de 15 personas: once esquiadores y cuatro guías. La cifra inicial era de 16.

Seis de los esquiadores fueron rescatados el martes en medio de un intenso operativo ejecutado por varias decenas de socorristas bajo duras condiciones climáticas, consecuencia de una fuerte tormenta que golpea California desde el lunes con fuertes ráfagas de viento y copiosas nevadas.

Las autoridades habían emitido una advertencia de aludes desde la madrugada de este martes hasta la madrugada del miércoles para la cordillera de la Sierra Nevada, en la cual está el pico Castle, de 2 mil 777 metros.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que algunas regiones de la Sierra Nevada podrían recibir esta semana hasta 2.4 metros de nieve hasta el fin del miércoles, cuando se espera que la tormenta se despeje.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP Biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde. Foto: Especial / BBVA

CURP biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Este es el mejor día y mes para comprar vuelos baratos en México, según estudio

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Citas para visa americana en México: ¿Cuál es el tiempo de espera en la Embajada y sus Consulados en febrero de 2026?