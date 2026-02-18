Más Información

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Monreal habla sobre licencia de Sergio Mayer para asistir a reality show; “no deja de tener el cargo”, dice Kenia López

Anticorrupción pide denuncias formales tras señalamientos de Julio Scherer Ibarra; “la narrativa no es suficiente”, advierte

A 2 años de la tragedia, responsabilizan a Protección Civil por colapso de escenario en mitin de MC en Nuevo León; exigen disculpa pública

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

Los Ángeles.- El director ejecutivo de Meta, , dijo que lamentaba que su empresa haya tardado en identificar a los usuarios menores de 13 años en Instagram, mientras testificaba en un histórico juicio sobre adicción a las redes sociales.

Zuckerberg fue citado a declarar en un juicio en Los Ángeles, California, contra las compañías y Google, acusadas de diseñar deliberadamente sus respectivas plataformas, Instagram y YouTube, para volver adictos a los usuarios más jóvenes. "Habría deseado que lo hubiésemos hecho antes", declaró.

acudió este miércoles a un tribunal para declarar en un juicio sobre adicción a las redes sociales. Él era el testigo más esperado en este juicio en California, el primero de una serie de casos que podrían sentar un para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses contra las principales plataformas de redes sociales.

El juicio marca la primera vez que el multimillonario de 41 años se pronuncie sobre la seguridad de sus plataformas, dominantes a nivel mundial, directamente ante un jurado.

Lee también

La controvertida reputación de Zuckerberg influyó sobre el proceso desde la selección del jurado, cuando los abogados de Meta procuraron excluir a residentes de California considerados demasiado hostiles hacia el fundador de

Los 12 miembros del jurado en Los Ángeles escucharán testimonios hasta finales de marzo para decidir si , propiedad de ; e Instagram, de Meta; tienen alguna responsabilidad en los problemas de salud mental que sufre Kaley G.M., una residente de California de 20 años que ha sido usuaria intensiva de redes sociales desde la infancia.

Kaley G.M. empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11, y después TikTok y Snapchat.

Lee también

El juicio determinará si Google y Meta diseñaron de forma deliberada sus plataformas para promover su uso compulsivo entre los jóvenes, y dañaron así su salud mental.

El caso, junto con otros dos juicios similares programados en Los Ángeles para mediados de este año, busca establecer un estándar para resolver miles de demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios entre los jóvenes.

El proceso se centra exclusivamente en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización, ya que la legislación estadounidense concede a las plataformas inmunidad casi total frente a responsabilidades derivadas del contenido generado por los usuarios.

Lee también

TikTok y Snapchat, también señaladas en la demanda, llegaron a acuerdos confidenciales con la parte demandante antes de que comenzara el juicio.

“Uso problemático”

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, fue el primer ejecutivo de en testificar, el 11 de febrero.

Dijo al jurado que rechazaba el concepto de adicción a las redes sociales y prefería hablar de “uso problemático”, la terminología elegida por Meta.

Lee también

“Estoy seguro de que he dicho que era adicto a una serie de cuando la veía hasta muy tarde en una sola noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica”, dijo Mosseri.

El día anterior, los abogados de la demandante llamaron a testificar a la psiquiatra Anna Lembke para que explicara cómo las redes sociales pueden actuar como “una de entrada” para los jóvenes, reconfigurando sus cerebros aún en desarrollo hacia conductas adictivas.

El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, también estaba programado para declarar, pero los abogados de la parte demandante dijeron el martes que llamarían en su lugar a otro ejecutivo de la plataforma de videos.

Lee también

El proceso en Los Ángeles transcurre en paralelo a un caso similar a nivel nacional ante un juez federal en Oakland, California, que podría dar lugar a otro juicio en 2026.

Meta también enfrenta este mes un juicio en el estado de Nuevo México, donde los fiscales acusan a la compañía de priorizar las ganancias sobre la protección de menores frente a .

